Óscar Arriola sobre Harvey Colchado: "Cuando uno de la familia se porta mal, tenemos un papá corrector"

27/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, rechazó que exista una presunta animadversión contra el exjefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado, y aseguró que si un miembro policial "se porta mal", la Inspectoría actúa en el caso.

Según indicó desde la Divincri del Callao, los efectivos de la Policía Nacional del Perú tienen un lazo de hermandad desde que se gradúan como agentes del orden, por lo que descarta que la institución esté en contra de alguno de los más de cien mil policías en nuestro país.

"Somos 140 mil policías, hacemos un juramento ante la bandera el día que nos graduamos. Nosotros somos más que hermanos, nos queremos todos y cuando uno de la familia se porta mal, tenemos un papá corrector, que se llama la Inspectoría", declaró.

Guardó silencio

Cabe decir que el general Óscar Arriola también fue consultado por el permiso solicitado por Harvey Colchado para defenderse públicamente de la denuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la Diviac.

Sin embargo, el jefe de Estado Mayor de la PNP evitó responder dicha pregunta de la prensa, asegurando que el reglamento de la institución le impide pronunciarse sobre dicha petición.

"No estoy autorizado para ello, pero tenemos nuestros propios reglamentos. Esa es la que me impide contestar esa pregunta", señaló.

Negó allanamiento

Del mismo modo, el efectivo policial se refirió a las posibles medidas contra la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad y descartó que la PNP planifique un allanamiento contra este equipo de trabajo.

Ello no solo porque la Fiscalía de la Nación no ha formulado la petición del caso, sino también porque sostiene que la Policía no aplicará medidas que puedan limitar el derecho una división de la institución.

"Ni el Ministerio Público ha hecho el requerimiento en tanto haya una investigación que se practique por alguno de los delitos en sede fiscal y, a última hora, dicen necesitamos apoyo porque necesitamos intervenir. Por parte de la Policía, descartamos medidas limitativa de derecho contra nuestra división", culminó.

