Álvaro Paz de la Barra INFRINGE normas del debate y muestra un par de esposas: "Van a caer todos"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda fecha del debate presidencial 2026 inició con gestos inesperados de Álvaro Paz de la Barra, del partido Fé en el Perú. Durante su intervención en materia de seguridad ciudadana, el candidato mostró repentinamente unas esposas.

Paz de la Barra irrumpe con esposas en pleno discurso

El evento electoral abrió con la primera terna, conformada por Paz de la Barra, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), quienes debían exponer sus propuestas contra la criminalidad.

Sin embargo, en primer lugar, el exalcalde de La Molina, quien fue el primero en dar su discurso, atinó por pedir disculpas públicas a su esposa y madre de su hijo, la conductora de televisión Sofía Franco, "por palabras desafortunadas".

Posteriormente, adentrándose en el tema central, Paz de la Barra propuso la implementación de un plan llamado 'Chapa tu corrupto', que se basa en una recompensa ciudadana y en cadena perpetua para los sentenciados.

Mientras lo explicaba, el también exgerente municipal sacó, por debajo de su manga, un par de esposas policiales y las mostró de forma impetuosa. Esto desató la risa de Ricardo Belmont, quien se encontraba a su lado.

"Vamos a promover esto, 'Chapa tu corrupto', un gran programa de una recompensa ciudadana y a nivel del Estado. Ahí van a caer todos. Esto va a causar polémica. Sin derechos, sin debido proceso, sin doble instancia, me van a denunciar", expresó el candidato.

#Voto2026 Álvaro Paz de la Barra de Fe en el Perú planteó que los corruptos y crimanales no tengan derechos: "Vamos a promover 'Chapa tu corrupto', un gran programa de recompensas. Cadena perpetua"



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Al terminar su intervención, el exburgomaestre guardó las esposas en el estuche del que las sacó, también entre risas.

Instantes después, Claudia Chiroque, periodista y moderadora del debate, hizo un llamado de atención al candidato presiencial por haber infringido las reglas , que habían sido leídas al inicio.

"Quería recordarle al señor Paz de la Barra que, según las reglas que leímos hace minutos, ninguno de los candidatos puede hacer uso de ningún objeto, por las esposas que usted acaba de presentar", dijo Chiroque.

Pide perdón a Sofía Franco en debate presidencial

Uno de los momentos más comentados del debate no estuvo ligado a propuestas ni a confrontaciones políticas, sino a un gesto personal.

Álvaro Paz de la Barra pidió perdón públicamente a Sofía Franco, madre de su hijo, por declaraciones que realizó en el año 2021. El hecho ocurrió en plena transmisión, captando la atención tanto de los asistentes como de la audiencia.

"Agradezco esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco. Por esas palabras desafortunadas que tuve el 2021", señaló.

Inesperadamente, el candidato presidencial de Fé en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, mostró unas esposas policiales durante su intervención en la segunda fecha del debate presidencial, hecho por el que recibió un llamado de atención en vivo.