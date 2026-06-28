Panamericana Sur: Camión de paltas bloquea tránsito hacia Lima tras volcarse a la altura de Pachacámac

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente se dio la tarde de este domingo 28 de junio, cerca del puente San Luis, donde el vehículo pesado terminó recostado sobre la calzada. El impacto inicial del siniestro provocó un cuello de botella que afecta gravemente a los conductores que intentan avanzar hacia la capital peruana.

El tránsito vehicular se encuentra seriamente afectado, con colas que alcanzan la altura de Campo Mar, ubicado a veinte kilómetros del punto donde ocurrió el incidente. Las autoridades se encuentran realizando las labores necesarias para retirar el contenedor y liberar las vías bloqueadas por el accidente.

Labores de rescate y situación del conductor

Según fuentes policiales, el chofer de la unidad siniestrada fue evacuado rápidamente hacia un centro médico para recibir atención especializada por sus lesiones. Los agentes del orden ya iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que provocaron el despiste y posterior vuelco del camión.

"El conductor de la unidad, según nos ha informado fuentes policiales, ha sido llevado a una clínica y va a responder por lo que vengan a hacer las investigaciones de cómo es que se dio a cabo este deslizamiento que ha generado gran tráfico a esta hora", declaró nuestro reportero.

La presencia del vehículo pesado volcado ha impedido el flujo constante de los vehículos, complicando severamente el acceso de los pasajeros que transitan por esta zona de la ciudad. Equipos de emergencia trabajan arduamente para habilitar los carriles que han sido cerrados debido a este suceso vial.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un camión que transportaba un cargamento de paltas se volcó a la altura del puente de San Luis en la Panamericana Sur en dirección de sur a norte, interrumpiendo el tránsito. El conductor fue trasladado a una clínica en Pachacamac y responderá... pic.twitter.com/lknC912A31 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 28, 2026

Impacto en la movilidad de los ciudadanos

Este percance ha generado una interrupción significativa en las actividades diarias de los ciudadanos, quienes reportan importantes retrasos en sus desplazamientos habituales. La magnitud del accidente ha obligado a las autoridades a gestionar medidas temporales para mitigar la acumulación de unidades en la concurrida carretera.

Se recomienda a todos los conductores que transitan por la Panamericana Sur tomar rutas alternas, debido a que el despeje de la vía podría demorar más tiempo. La Policía Nacional mantiene el control del área para garantizar la seguridad de los usuarios ante este inesperado contratiempo vial.

La movilización de maquinaria pesada es necesaria para remover el contenedor que bloquea la ruta y permitir el tránsito fluido. Los esfuerzos de las autoridades buscan reducir el tiempo de espera de los ciudadanos afectados por el cierre parcial de los carriles en esta zona crítica.

El accidente del camión con paltas en la Panamericana Sur causó una intensa congestión en el distrito de Pachacámac, afectando gravemente el flujo de los ciudadanos, mientras el conductor fue trasladado de emergencia a una clínica local, a la espera de las investigaciones policiales pertinentes.