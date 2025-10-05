Papa León XIV ofreció reflexión en misa dominical por "la proliferación del odio antisemita en el mundo"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El atentado terrorista ocurrido el último 2 de octubre en Manchester, que dejó a dos personas de la comunidad judía muertas, generó que el papa León XIV ofrezca una reflexión al respecto. El sumo pontífice manifestó su preocupación por el creciente odio en el mundo hacia el pueblo hebreo.

Un llamado a la responsabilidad

Durante la misa dominical que realizó desde el Vaticano, la máxima autoridad de la Iglesia Católica reflexionó sobre lo ocurrido en una sinagoga inglesa, que acabó con la pérdida de vidas humanas. Del mismo modo, dejó un mensaje al respecto en su cuenta de X.

"Expreso mi preocupación por la proliferación del odio antisemita en el mundo, como por desgracia se ha visto en el atentado terrorista en Manchester, perpetrado hace pocos días", indica su publicación.

Expreso mi preocupación por la proliferación del odio antisemita en el mundo, como por desgracia se ha visto en el atentado terrorista en Manchester, perpetrado hace pocos días. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 5, 2025

Se refirió también al acuerdo parcial que Hamas ha tenido con el plan de paz para Gaza, presentado por Donald Trump. El papa León XIV saludó que esto pueda significar el fin del conflicto entre Israel y Palestina para pacificar esta zona de Medio Oriente.

""En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible", sostuvo.

Espera compromiso de las autoridades

Con respecto al posible fin del conflicto en la franja, el sumo pontífice espera que tanto las autoridades israelíes y las palestinas, se comprometan a llegar a acuerdo pacificador. Espera que se la primera piedra de las conversaciones sea la liberación de los cautivos que todavía permanecen en Gaza.

"Pido a todos los responsables el compromiso para continuar por este camino, con el alto el fuego y la liberación de los rehenes. Oremos juntos para que los esfuerzos que se están realizando puedan poner fin a la guerra y conducirnos hacia una paz justa y duradera.", manifestó.

El enorme sufrimiento del pueblo palestino en Gaza continúa a causarme dolor. En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están llevando a cabo algunos pasos significativos para hacer avanzar las tratativas de paz, que espero puedan cuanto antes... — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 5, 2025

De forma activa, el líder global del catolicismo se ha manifestado en contra de la guerra. En el caso del que sostiene Rusia con Ucrania, ha abogado por el fin de las hostilidades, incluso puso el Vaticano como punto neutral para que Vladimir Putin y Volodimir Zelenski se reúnan y lleguen a un acuerdo.

En conclusión, el papa León XIV lamentó el atentado ocurrido en la ciudad de Manchester, luego de que un sujeto atacó a varios judíos con un cuchillo, causando la muerte de dos personas. Por ello, manifestó su preocupación por el creciente odio antisemita, que se relaciona con la ofensiva israelí en Gaza.