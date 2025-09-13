Salsa Lima Festival: La India, El Canario, Tito Nieves y más estrellas llegan este martes a nuestro país

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El Salsa Lima Festival, el evento salsero más esperado del año, se prepara para una edición histórica este sábado 20 de septiembre en el Estadio Nacional, donde se reunirán las máximas figuras del género en un espectáculo sin precedentes. Esta vez, el festival apuesta por doble escenario, lo que permitirá una experiencia continua y envolvente para los asistentes. Aún quedan entradas disponibles a través de Teleticket, con precios accesibles para el público salsero.

La empresa Life Music Entertainment, organizadora del evento, confirmó que Linda Caballero, conocida como La India, será la primera artista en arribar a Lima este martes. Más tarde llegarán otros grandes nombres como José Alberto "El Canario", Tito Nieves, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

El cartel lo completan verdaderas leyendas de la salsa como Jerry Rivera, Andy Montañez, Tony Vega, Luisito Carrión, Ray Sepúlveda, Los Van Van de Cuba, Rey Ruiz, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón, Porfi Baloa y Los Adolescentes, todos confirmados para esta fiesta musical que convertirá a Lima en la capital mundial de la salsa por una noche.

Un show de nivel internacional

Con un despliegue técnico sin precedentes en eventos del género en Perú, el festival contará con dos escenarios simultáneos, un sistema de sonido de última generación, y un espectáculo de luces diseñado para brindar una experiencia inmersiva. Se espera la asistencia de más de 40 mil personas, entre público nacional y turistas de países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, quienes han mostrado gran interés en asistir al evento.

Habrán dos escenarios en el Estadio Nacional.

Salsa en Perú: un fenómeno cultural

Perú es considerado uno de los países más salseros de Latinoamérica, junto con Colombia, Puerto Rico y Venezuela. La ciudad de Lima ha sido durante décadas una plaza clave para el género, con una base sólida de seguidores que ha crecido generación tras generación. Según datos oficiales, los eventos de salsa ocupan el segundo lugar en asistencia masiva después del pop latino en Perú.

El Salsa Lima Festival, además, busca posicionarse como el evento salsero más importante de Sudamérica, superando en alcance y producción a otros festivales realizados en ciudades como Cali, Caracas y San Juan.

Entradas casi agotadas

A falta de una semana, el 95% de las entradas ya están vendidas, lo que anticipa un sold out en los próximos días. Esta cifra confirma el rotundo éxito del festival y la vigencia del género entre el público peruano. La organización recomienda al público adquirir sus boletos lo antes posible y llegar con anticipación el día del evento para evitar congestiones.