Martín Vizcarra recuerda que su padre estuvo en prisión: Vi a mi mamá llorar y todo eso se vino a mi mente cuando me metieron preso

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, recordó el momento de su niñez en el que su padre estuvo en prisión. Según precisó, al sido detenido el pasado 13 de agosto y recluido en el penal de Barbadillo, este momento revivió al recordar a su madre y hermanos quebrados por la noticia.

Una experiencia que "marcará toda su existencia"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario narró cómo fue su experiencia al haber estado 22 días privado de su libertad, luego que el juez Chávez Tamariz decidió dictar cinco meses de prisión preventiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

"Él estuvo aquí (en Lima) preso más o menos el mismo tiempo que yo. Yo me acuerdo verlo a mi papá salir y verla a mi mamá llorar y nosotros también porque no sabíamos a donde lo llevaban (...) Tengo ese recuerdo y todas esas cosas se te vienen a la mente cuando el 13 de agosto, absolutamente de manera ilegal, me mandan a prisión", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Vizcarra Cornejo indicó que el hecho de haber estado en prisión resulta ser una experiencia que "marcará toda su existencia". Es así que recordó el momento preciso en el que escuchó el fallo del magistrado, el pasado 13 de agosto, y los sentimientos que surgieron en su persona.

Sobre su padre en prisión

En tal sentido, narró que la propia psicóloga del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le preguntó, cuál fue el sentimiento que tuvo al escuchar la decisión en su contra; ello con la finalidad de saber cuál era su estado emocional. Según, indicó ese tipo de preguntas resultan complejas de responder. "Estar en la cárcel es muy duro", afirmó.

Cabe mencionar que, el expresidente recordó que su padre, quien fue aprista, estuvo en prisión cuando él era un niño de 12 años. Según indicó, su padre fue constituyente, que realizó la Constitución de 1979 y a diferencia suya, su padre fue político desde el colegio.

De acuerdo a las declaraciones de Vizcarra, su padre estuvo en prisión casi el mismo tiempo que él en Barbadillo; ello por haber liderado una protesta en Moquegua. Su padre fue traído a la capital limeña y privado de su libertad. El expresidente recordó haber visto a su madre y hermanos llorando ante esta decisión por lo que, este momento revivió cuando el 13 de agosto del presente año, fue detenido para cumplir prisión preventiva.

De esta manera, el exmandatario Martín Vizcarra explicó cuál fue el sentimiento que tuvo al haber sido encarcelado por 22 días en el marco del caso que se sigue en su contra. Además, recordó que su padre también pasó por una situación similar cuando él tuvo 12 años.