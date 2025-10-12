Papa León XIV envía mensaje al Perú: "Estoy cerca del querido pueblo peruano en este momento de transición política"

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la última crisis política vivida esta última semana en el Perú, la cual desencadenó con la vacancia de Dina Boluarte y la asunción al cargo de José Jerí como presidente de la nación, el papa León XIV envió un mensaje a nuestro país, este domingo 12 de octubre.

Desde el Vaticano, Robert Prevost demostró, una vez más, que no se olvida de nuestro país, tierra que lo acogió por más de 30 años hasta llegar a la Santa Sede desde mayo último, tras el fallecimiento de Jorge Bergoglio.

(Noticia en desarrollo...)