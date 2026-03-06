Tula Rodríguez pide oraciones porque su hija será operada por tercera vez: "Es una niña valiente"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez conmovió a todos sus seguidores al revelar que, hace unas horas, su hija Valentina ha entrado a quirófano para una tercera cirugía. Aunque no reveló el motivo por el que será operada, le pidió a sus seguidores que se unan en oración para que todo salga bien y su engreída pueda salir exitosa de la operación.

Hija de Tula enfrenta tercera operación

A través de una publicación en redes sociales, la actriz indicó que esta noche es una de las más complicadas de su vida, ya que su hija Valentina entrará al quirófano. Rodríguez indicó que deja la situación en manos de Dios y confía en que todo salga bien.

"Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos", dijo.

Enseguida, tuvo palabras de amor para su hija y expresó cuánto la ama, además de desear que salga bien librada de la cirugía. " No hay forma de explicar lo fuerte que es... es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien", agregó.

Finalmente, apeló al buen corazón de sus seguidores y pidió a quienes deseen que se unan en oración para que todo salga bien en la cirugía de su hija. " Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento", puntualizó.

Tula y sus recuerdos de Javier Carmona

Hace unas semanas, Tula Rodríguez se sinceró como nunca antes. Junto a su hija Valentina, la conductora recordó los últimos años de vida de su esposo, Javier Carmona, quien, como sabemos, partió en 2020 después de una dura batalla contra el síndrome de vigilia sin respuesta.

Uno de los momentos que nos dejó helados fue la confesión de Valentina Carmona. ¡Qué valiente! Ella recordó con una claridad impresionante el instante en que su papá, mientras lo trasladaban en camilla, perdió el conocimiento y, para el shock de todos, no reconoció a Tula Rodríguez.

"Él perdió el conocimiento y lo estaban llevando en la camilla al ascensor, y mi mamá lo estaba agarrando. Él le dijo '¿quién eres? ¡No me toques!'", contó Valentina. Y Tula Rodríguez, visiblemente afectada, solo pudo añadir: "Se desconectó", explicando que ese episodio la dejó completamente en shock.

Es así que, el mensaje de Tula Rodríguez generó una ola de apoyo en redes sociales. Muchos seguidores le enviaron palabras de aliento y oraciones para la pronta recuperación de Valentina. La conductora se mostró confiada en la fe y espera que la operación se desarrolle con éxito.