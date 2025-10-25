Incendio cerca al Congreso de la República: Reportan siniestro en edificio ubicado en jirón Junín

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la mañana de este sábado, 25 de octubre, un incendio generó la alerta en el jirón Junín, muy cerca al Congreso de la República. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegó a la zona para tratar de controlar el siniestro.

Según la información brindada en el portal oficial del CGBVP, la emergencia se reportó alrededor de las 6:26 a.m. de este sábado, precisamente en el jiró Junín N.º 650 en Lima, al lado del Parlamento que actualmente es dirigido por Fernando Rospigliosi.

Alrededor de siete unidades de bomberos llegaron hasta el lugar del siniestro para controlar las llamas y que no se expandan a inmuebles aledaños, que la mayoría son casonas en el Centro de Lima, cuyas estructuras son antiguas y la mayoría de madera. Los primeros reportes detallarían que el foco del incendio sería dentro de un edificio, aparentemente, comercial.

Hasta la zona también se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar el lugar. También se evidenció la presencia del personal de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima para realizar las coordinaciones correspondientes para ayudar a los bomberos a mitigar el incendio y evitar que los comerciantes traten de ingresar al inmueble para sacar sus pertenencias.

Comerciantes retiran su mercadería durante el siniestro

Las primeras diligencias revelarían que en el edificio, una galería comercial, habría locales de venta de plástico, pasamanería, por lo cual, se evidencia una humareda negra que no se detiene. Por miedo y preocupación de perder los materiales y objetos, como peluches bordados, que les permite ganarse la vida, los comerciantes trataron de retirar la mayor parte de su mercadería y que no se pierda entre las llamas.

"Son tiendas de pasamanería, es material inflamable. (...) De plástico, hay de cuencas, maderitas", expresaron algunas de las comerciantes para las cámaras de Exitosa

Se informó que varias unidades de bomberos y cisternas de agua seguían llegando para ayudar a controlar la emergencia. También se anunció que se cercó todo el Jr. Junín para que no se interrumpa el trabajo de las autoridades.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 |A raíz del incendio registrado en un inmueble cerca al Congreso, algunos comerciantes del Jirón Junín se mostraron alertados y optaron por retirar productos de sus galerías.



Los 'hombres de rojo' tratan de apagar el incendio en Jr. Junín, pero hasta el momento no logran ser controladas e incluso se reveló que, pese a los intentos, las llamas se reavivan dentro de la casona. También se reportó que una parte de la infraestructura colapsó durante la emergencia.

"Tenemos un incendio estructural, material de quincha en el centro de la manzana que son múltiples viviendas. Estamos todavía tratando de llegar al foco porque hay muchas dificultades para llegar al centro de la infraestructura, el cual ya una parte ya colapsó. Tenemos dos hidrantes, hasta el momento no hay reportes de heridos ", expresó el comandante Joel Ricalde, jefe de la tercera brigada de Lima, en exclusiva para Exitosa.

Es así como en la mañana de este sábado se reportó que los bomberos tratan de controlar el incendio registrado en jirón Junín, cerca al Congreso de la República, y evitar que se expandan a los inmuebles y galerías aledañas.