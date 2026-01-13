Paro de transportes del 14 de enero: Metropolitano y corredores operarán con normalidad

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este miércoles 14 de enero se brindará el servicio de transporte con regularidad por parte del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima.

Ello, a pesar de la confirmación del paro de transportes programados por diversos gremios del sector ante el incremento de homicidios en contra de trabajadores del gremio.

ATU confirma servicios para este 14 de enero

Tras la confirmación del paro de transportistas para este 14 de enero donde se unirá a los gremios de transportes en una sola fecha de paralización, los ciudadanos contarán con menos medios para poder llegar a su centro de labores o desplazarse por la ciudad.

Ante ello, la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó de forma oficial que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto, y las líneas 1 y 2 del Metro operarán con normalidad.

La ATU indicó que se monitoreará en tiempo real la operación de los servicios, el flujo de pasajeros y la frecuencia de las unidades desde el Centro de Gestión y Control.

Además, la entidad de transporte indicó que se contarán con miembros de la ATU y personal de fiscalización presentes en los principales paraderos de la ciudad con el fin de guiar a los usuarios.

Por su parte, se habría coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad de los usuarios en estaciones, terminales y puntos de mayor afluencia.

¿Cuáles serán los horarios de los servicios de transporte?

La ATU aseguró que durante el paro del 14 de enero se brindará el servicio con toda la flota disponible. Así, en el caso del Metropolitano se brindará el servicio desde las 5:00 a.m. tanto para los buses troncales y alimentadores en sus rutas y horarios habituales.

Por su parte, los corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) operarán con su flota necesaria para atender sus diferentes servicios, desde las 5:00 a.m.

En el caso del servicio Aerodirecto, buses que tienen como recorrido final el aeropuerto Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en los horarios habituales.

Respecto a la Línea 1 del Metro de Lima se ha precisado que el horario de atención va desde las 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; mientras que para la Línea 2, será desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Los servicios de transportes ofrecidos por la ATU ofrecerán el servicio con normalidad, sin embargo, exhortan a la ciudadanía a planificar los viajes con antelación.