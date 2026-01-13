Golpe a la corrupción: Detienen a 6 policías por 'sembrar' droga y exigir dinero a ciudadanos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Policías coludidos con el crimen. Un megaoperativo policial dio con la detención de seis agentes de la PNP luego de ser acusados de 'sembrar' droga a dos ciudadanos y exigirles un pago para que sean liberados.

Cuatro de los detenidos eran suboficiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, sección policial que se encarga de combatir la delincuencia común y organizada. Los agentes policiales fueron denunciados por dos ciudadanos víctimas de su accionar criminal que parte desde la institución policial.

Seis policías detenidos

Un operativo policial y fiscal dio con la captura de seis policías imputados por el delito de concusión. Ello, como parte de una investigación tras ser acusados de 'sembrar' droga y luego exigir el cobro de dinero para dejar libre a sus víctimas.

Para dar con su captura, se realizaron allanamientos en simultáneo en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. De esta forma, se dio con la captura de los seis involucrados.

El coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la Policía Nacional del Perú, fue intervenido en el complejo policial Aramburú en Surquillo, mientras se encontraba en su labor policial. Su presencia en la presunta red de crimen evidencia el nivel de corrupción al interior de la institución policial.

Por su parte, en un inmueble de Chaclacayo, la Fiscalía detuvo al alférez Junior Mauricio, quien cumplía funciones en la comisaría de esta jurisdicción. Por otro lado, cuatro suboficiales identificados como Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León fueron intervenidos en la Depincri de San Martín de Porres, de la cual eran parte.

A estos agentes policiales se les allanó sus casilleros, escritorios y camarotes, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación. Todos fueron detenidos como parte de la indagación policial.

Los suboficiales Neil Rafael y Julio García, también forman parte de la investigación, sin embargo, la PNP estaría detrás de sus pasos para que sean detenidos tal como los otros efectivos policiales.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte logró la detención de seis policías investigados por el delito de concusión: habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos en Lurín, 'sembrándoles' droga y luego exigiéndoles dinero para liberarlos.



🗞️ Leer más:... pic.twitter.com/rDg9SCS3IF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 13, 2026

¿Cuál sería su modus operandi?

Dos víctimas de estos supuestos policía denunciaron el hecho ante el Ministerio Público (MP) . La investigación determinó, con los testimonios recogidos, que los policías detenían irregularmente a ciudadanos con el fin de 'sembrar' droga y cobrar para recuperar su libertad.

Según la investigación, los policías involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero donde fueron trasladados hacia una sede policial de SMP. En el transcurso intentaron 'sembrarles' drogas y otras especies.

Al verse acorralados por los policías, el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con el coronel Mervin Sánchez, el cual exigió habría pedido S/ 3000 para liberarlos. Las dos víctimas se vieron forzadas a pagar pero denunciaron ante el MP.

