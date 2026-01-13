Bryan Torres podría ir a prisión hasta por 12 AÑOS tras agredir a Samahara Lobatón, según abogada

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la abogada especialista en derecho de familia, Mayda Mendoza, indicó que Bryan Torres podría afrontar un pedido de prisión por hasta 12 años, tras haber agredido a la madre de sus hijos, Samahara Lobatón.

Bryan Torres podría ir 12 años de cárcel

Un lamentable caso de agresión física en contra de la mujer vuelve a ocurrir en el mundo del espectáculo peruano tras la difusión de un video donde se observa la agresión en contra de la influencer Samahara Lobatón en su domicilio en el distrito de Surco.

Ante ello, la abogada especialista en derecho de familia, Mayda Mendoza, recordó que este tipo de casos de violencia son recurrentes en contra de mujeres y otros integrantes de familia.

El registro de esta agresión habría ocurrido durante el año 2025, sin embargo, la pareja aún ha mantenido una relación pese al hecho de violencia registrado.

Tras la denuncia sentada por la madre de Lobatón, Melissa Klug, la especialista indicó que "cualquier persona, no exactamente la víctima" puede sentar la denuncia para proceder con una sanción. "Sí procede la denuncia", aseguró.

Ante el acto de agresión registrado, Mendoza precisó que este tipo de casos tienen consecuencias legales que recae de comprobarse el caso. Los videos serían prueba contundente en el caso.

"En lesiones graves normalmente es de 4 a 8 años, pero cuando se trata de violencia familiar con es este caso es entre 8 a 12 años de pena privativa", indicó.

El caso no podría configurar como feminicidio debido a que no se podría contar con la prueba de medico legista y contar con el certificado médico. Sin embargo, la denuncia si podrá continuar.

MIMP califica caso como tentativa de feminicidio

El Ministerio de la Mujer (MIMP) manifestó su rechazo y condenó el caso de violencia en contra de la influencer. La entidad pública calificó el hecho como un caso de tentativa de feminicidio por parte de su pareja.

Ante ello, informó que el Programa Nacional Warmi Ñan contactó a la agraviado con el fin de darle la atención inicial con un equipo de profesionales en este tipo de casos.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el... pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026

El MIMP informó que este caso está siendo evaluado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público con el fin de que este caso "no quede impune".

El caso de agresión física contra Samahara Lobatón tendría consecuencias penales para Bryan Torres tras la difusión del video de agresión. La abogada especialista en derecho de familia, Mayda Mendoza, precisó que Bryan Torres podría ir 12 años de cárcel por la agresión.