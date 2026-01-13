Segundo grupo de peruanos varados en Bolivia regresan al país en vuelo humanitario

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería peruana informó sobre el retorno de 38 peruanos varados en Bolivia como parte de la segunda repatriación de connacionales tras la continuidad del bloqueo de carreteras.

Este segundo grupo se suma a los 34 peruanos repatriados el lunes 12 de enero vía terrestre. Una mínima cantidad de peruanos aún permanece en el país vecino, mas recibe asistencia consular en La Paz.

Segundo grupo con 38 peruanos llegó al país

38 peruanos retornaron al país tras permanecer varados ante el bloqueo de carreteras en diversos puntos de Bolivia. El retorno se realizó tras la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Embajada en Bolivia y del Consulado General en La Paz.

El regreso se dio a través del avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) donde los 38 connacionales pudieron regresar al país durante el martes 13 de enero. Con ello, 72 peruanos han sido repatriados al país.

El segundo grupo estaba compuesto por catorce hombres, veinte mujeres y cuatro menores de edad partió durante la mañana de este martes desde la capital boliviana hacia el aeródromo de La Joya, en la región Arequipa. En este lugar se dio la recarga de combustible.

Posteriormente, el grupo de peruanos fueron trasladados hacia la capital, aterrizando en la Base Aérea del Grupo Aéreo Nº 8 en el Callao. En este lugar se dio el recibimiento con el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y por el comandante general del Ala Aérea N°2.

Reducido grupo continúa en Bolivia

Durante su estadía en el territorio boliviano, todos los peruanos varados recibieron asistencia humanitaria por parte de funcionarios de la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz.

Estos mismos acompañaron al segundo grupo de peruanos al embarque en el vuelo operado por la FAP, complementando la asistencia consular. Entre las acciones de protección se encontró la alimentación y alojamiento en los días previos desde que se tuvo conocimiento de la situación.

Esta asistencia humanitaria continúa en operación para el reducido grupo de peruanos que aún permanece en la capital boliviana. La Cancillería informó que se mantiene la evaluación de la situación e informó que se facilitará "su pronto retorno al Perú".

Se continuarán desplegando los esfuerzos para terminar por repatriar a todos los peruanos varados en Bolivia. Con este segundo grupo, 72 connacionales han sido trasladados hacia el territorio peruano tras las protestas en el país vecino.