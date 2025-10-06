Paro de transportistas en el Callao es acatado al 80 %: Colectivos elevan precio de pasajes ante falta de buses

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 6 de octubre se viene realizando un nuevo paro de transportistas a modo de protesta contra la inacción del gobierno de Dina Boluarte frente a la criminalidad que golpea duramente este sector.

Paro de transportistas en el Callao es acatado al 80 %

Esta vez, a diferencia de otras jornadas, decenas de empresas decidieron hacer un alto a sus operaciones y unirse a esta paralización. Uno de los puntos más críticos es el Callao donde se reporta la presencia de cientos de pasajeros que no puede dirigirse hasta sus respectivos destinos ante la falta de buses.

Como respuesta a ello y para atender esta demanda, los colectiveros aumentaron su presencia y también el precio de sus pasajes. De acuerdo a la información que pudo recoger Exitosa, estos vehículos informales piden a los usuarios un promedio de 8 a 10 soles cuando su tarifa normal oscila entre los 3 a 5 soles hasta la avenida Faucett.

Como era de esperarse, esta situación generó malestar en los pasajeros que esperan entre 30 a 40 minutos para poder tomar una unidad de transporte.

Es importante precisar que la única empresa formal que circula con normalidad es Sol y Mar que cubre la ruta desde Ate hasta Ventanilla. Además, las combis informales que transitan desde la avenida Gambetta hasta el Callao también lo hacen como todos los días.

PNP despliega buses para aliviar demanda de pasajeros

Como en anteriores paros de transportistas, la Policía Nacional del Perú anunció un despliegue sin igual de efectivos a lo largo de la capital y el Callao para garantizar la seguridad durante esta jornada.

Además, pondrán a disposición de los ciudadanos que acudan a trabajar decenas de unidades de la institución en los paraderos más importantes los cuales trasladarán a los pasajeros de manera gratuita.

"Se ha dispuesto servicio policial en los principales paraderos de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad, el orden y el normal desarrollo de las actividades diarias. Asimismo, se desplegarán unidades vehiculares de apoyo ante cualquier contingencia que afecte al traslado de la ciudadanía. Invocamos a la población a mantener la calma y cooperar con el personal policial", indicaron en redes sociales.

De esta manera, el paro de transportistas en el Callao se acata al 80 % por lo que los colectiveros informales han elevado el precio de sus pasajeros al doble y hasta el triple, en algunos casos, ante la falta de buses.