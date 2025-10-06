Paro de transportistas: Policía Nacional despliega 28 buses para el traslado de pasajeros

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al nuevo paro de transportistas convocado para hoy, lunes 6 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado 28 buses de su institución para apoyar a los ciudadanos en sus traslados.

Un equipo de Exitosa pudo constatar la presencia de las unidades en diferentes puntos estratégicos de las panamericanas Norte y Sur, tal como fuera anunciado desde tempranas horas por el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy.

"Amanecer Seguro" por ausencia de buses de transporte público

Desde el Puente Atocongo (San Juan de Miraflores), se pudo comprobar que los buses policiales se encuentran trasladando a los ciudadanos con destino a Puente Nuevo (El Agustino).

Misma situación se pudo observar en sentido contrario ante la falta de buses de transporte de público de pasajeros por el paro denominado "Apagado de Motores", convocado por la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Ante la poca presencia de buses de transporte público en Puente Nuevo, buses de la Policía Nacional trasladan a pasajeros.



Otra problemática que aquejan los usuarios es el alza de los pasajes de los 'colectiveros', quienes estarían cobrando entre S/ 10 a S/ 15 por el trayecto de Evitamiento a diferentes paraderos de la Panamericana Sur.

Del mismo modo, los buses de las empresas de transporte público que han salido a trabajar esta mañana se encuentran abarrotadas de pasajeros y con el temor de que algo les pueda ocurrir a manos de la delincuencia.

Tolerancia de dos horas para los trabajadores

Ante la convocatoria de la medida extrema, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

Comunicado 📢



El MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de un sector de transportistas. pic.twitter.com/d6S4mskHs0 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) October 6, 2025

Asimismo, exhortan a los empleadores a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

"Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores", menciona el comunicado.

Sobre la demora en el ingreso de los empleados, esta estará sujeta a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. No obstante, ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador.

Cabe señalar que, por ningún motivo, dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada, quedando exentos de sanciones disciplinarias por parte de sus centros de labores.

Las secuelas de la paralización de este lunes 6 se ven reflejadas en las principales vías de la capital, siendo los principales afectados los trabajadores y ciudadanos en general.