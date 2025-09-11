MML anuncia desvíos por cierre en tramos de av. Universitaria por obras de Vía Expresa Norte

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de este lunes 15 de setiembre comenzarán las obras en la avenida Universitaria para la Vía Expresa Norte. Por tal motivo, desde este jueves la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), cerró algunos tramos de la misma y los desvíos que tendrán.

Obras mejorarán el tránsito

El plan de desvío vehicular que gestiona la comuna limeña, comprende puntos entre Universitaria con Tomás Valle y Angélica Gamarra. Esto mejorará el flujo de vehículos que crucen por los distritos clave de Lima Norte como San Martín de Porres, Los Olivos y Comas y que beneficiará a más de 5 millones de ciudadanos.

Las desviaciones se ejecutarán por un plazo de 75 días calendario a partir de la fecha, anunció la MML. En esta primera etapa, se cerrará la berma central en ambos sentidos. Los vehículos particulares deberán circular por las auxiliares, mientras que los de transporte público y camiones de carga pesada, por los dos carriles habilitados en las principales vías.

Plano de desvío en la av. Universitaria.

Se contempla que los primeros trabajos que se harán es el movimiento de la tierra, que posteriormente se pavimentará con concreto. Cada sentido tendrá solo un carril por sentido, de cuatro metros cada uno y con uno de adelantamiento en cada estación, exclusivo para buses del Metropolitano, que mejorarán el flujo de las unidades.

Metropolitano con 15 nuevas estaciones

Esta mega obra que se extenderá por 8.7 kilómetros, contará con 15 estaciones del Metropolitano, que irán por la avenida José Granda en San Martín de Porres y la avenida Metropolitana en Comas. Además, se construirán cuatro intercambios viales en las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre.

Por otro lado, se instalarán quince intersecciones semaforizadas con prioridad para el transporte público y se construirán ocho cruces peatonales semaforizados con dispositivos de accesibilidad universal. Esto aliviará el actual diseño de esta vía y transformará la viabilidad urbana de cara al futuro.

Las estimaciones oficiales señalan una inversión de 347 millones de soles. La modalidad con la que se llevarán a cabo las labores serán fast track, un método que permite avanzar de manera paralela en diferentes etapas y con el objetivo de reducir los plazos de entrega.

Con esto, la MML comenzará con las obras de la Vía Expresa Norte entre los tramos de Tomás Valle y Angélica Gamarra de la avenida Universitaria. Por tal motivo, anunció cuáles serán los desvíos para vehículos de transporte público y particulares que van por esta importante arteria de la ciudad.