Transportistas del Callao acatan paro: Así se desarrolla la movilización convocada para este lunes 3 de noviembre

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los constantes ataques extorsivos y sicariato que adolecen los transportistas de la Provincia Constitucional del Callao, gremios de este sector han convocado a un nuevo paro para este lunes 3 de noviembre para exigir mayores acciones por parte de las autoridades para hacerle frente a estos delitos.

Como se recuerda, el último atentado perpetrado contra los transportistas de esta parte del país fue ejecutado durante la madrugada de este domingo 2 de noviembre, cuando extorsionadores llegaron al paradero principal de la empresa 'HRE Express', en el distrito de Ventanilla, para hacer una serie de disparos al aire y dejar una nota extorsiva exigiéndoles el pago de 'cupos'. Posteriormente, la Policía Nacional del Perú capturó a dos de los implicados en el ataque criminal.

¿Cómo se viene desarrollando el paro?

Pese a la convocatoria para hoy, un equipo de Exitosa recorrió la Av. Elmer Faucett para corroborar el tránsito de las unidades de transporte público, siendo esta la habitual y no habiendo problemas en los ciudadanos para su traslado para las diferentes zonas del "Primer Puerto" y de Lima Metropolitana.

De acuerdo con lo anunciado por los transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú, la concentración está programada para las 8:00 a. m. en la plaza Cívica de Ventanilla y el otro punto es el cruce de la Av. Faucett con Av. Venezuela (Parque del Cañón).

(Noticia en desarrollo...)