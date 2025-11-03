RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Exigen mayor seguridad

Transportistas del Callao acatan paro: Así se desarrolla la movilización convocada para este lunes 3 de noviembre

Gremios de transportistas del Callao convocaron a un nuevo paro para este lunes 3 de noviembre frente a los últimos ataques delictivos sufridos en las vías de la provincia constitucional.

Convocan paro de transportistas en el Callao.
Convocan paro de transportistas en el Callao. Composición Exitosa

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2025

Frente a los constantes ataques extorsivos y sicariato que adolecen los transportistas de la Provincia Constitucional del Callao, gremios de este sector han convocado a un nuevo paro para este lunes 3 de noviembre para exigir mayores acciones por parte de las autoridades para hacerle frente a estos delitos.

Como se recuerda, el último atentado perpetrado contra los transportistas de esta parte del país fue ejecutado durante la madrugada de este domingo 2 de noviembre, cuando extorsionadores llegaron al paradero principal de la empresa 'HRE Express', en el distrito de Ventanilla, para hacer una serie de disparos al aire y dejar una nota extorsiva exigiéndoles el pago de 'cupos'. Posteriormente, la Policía Nacional del Perú capturó a dos de los implicados en el ataque criminal

¿Cómo se viene desarrollando el paro?   

Pese a la convocatoria para hoy, un equipo de Exitosa recorrió la Av. Elmer Faucett para corroborar el tránsito de las unidades de transporte público, siendo esta la habitual y no habiendo problemas en los ciudadanos para su traslado para las diferentes zonas del "Primer Puerto" y de Lima Metropolitana.

De acuerdo con lo anunciado por los transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú, la concentración está programada para las 8:00 a. m. en la plaza Cívica de Ventanilla y el otro punto es el cruce de la Av. Faucett con Av. Venezuela (Parque del Cañón). 

(Noticia en desarrollo...)

