Callao: Policía capturó a implicados en ataque a la empresa de transporte 'HRE Express' en Ventanilla

02/11/2025

Sobre la madrugada de este domingo 2 de noviembre, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta el frontis de la empresa de transporte público 'HRE Express' y realizaron diversos disparos. Además de ello, los trabajadores encontraron un mensaje amenazante el cual les exigía pagar el cupo exigido o en caso contrario uno de sus choferes será asesinado.

Este hecho se dio pese a que el gobierno de José Jerí decretó estado de emergencia en Lima y Callao. También se da a solo unos días de que se realice un nuevo paro de transportes convocado para el 4 de noviembre ante los recientes ataques a choferes por parte de presuntos sicarios.

PNP captura a implicados en ataque a la empresa 'HRE Express'

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el patio de maniobras de esta empresa para iniciar con las investigaciones de rigor. Además, personal de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el perímetro para darles resguardo luego de lo sucedido.

Luego de unas horas, efectivos de la Depincri desplegaron un operativo para dar con el paradero de los responsables de este atentado. Estos revisaron las cámaras de seguridad quienes registraron el acto criminal realizado en las últimas horas.

Por suerte, estos agentes de la PNP lograron capturar a dos implicados en este ataque y al motocicleta con la que efectuaron los disparos y luego emprendieron su huida. Además, a los sujetos se les encontró boletas de pago que podrían vincularlos con extorsiones a otras empresas.

"Tras efectuar un operativo policial en Ventanilla, agentes del Depincri capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Gambetta, quienes estarían implicados en un atentado con arma de fuego contra una empresa de transportes. Durante la intervención se halló una motocicleta inmersa en el ataque y comprobantes de pagos vinculados", reveló la PNP.

Mininter anuncia creación de división contra extorsiones

Siguiendo con la estrategia anunciada por el gobierno del José Jerí, el ministerio del Interior anunció la creación de una división especializada a combatir la extorsión que mantiene bajo el miedo a transportistas, empresarios y otros sectores.

Este equipo de trabajo será comandado por el Cnel. PNP Víctor Revoredo quien cuenta con una larga trayectoria dentro del cuerpo policial.

