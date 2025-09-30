Milett Figueroa aclara que sigue con Marcelo Tinelli y confiesa que fue solo una discusión

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a estar en boca de todos. Mientras el reconocido conductor argentino ofreció disculpas públicas en una entrevista con Ángel de Brito, reconociendo que cometió un error al anunciar la ruptura al aire, la modelo peruana insinuó que aún hay vínculo.

Milett Figueroa aclara que sigue con Tinelli

Al pisar la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa, deslumbrante con un vestido llamativo y bajo el asedio de los flashes, aclaró que lo ocurrido no fue más que "una discusión de pareja, nada más".

"Nosotros estamos muy bien, estamos conversando. Como toda pareja, uno tiene discusiones, pero básicamente no fue nada personal, sino laboral. Él se aventuró a exponer algo que era una discusión normal", declaró ante la prensa.

Eso sí, la modelo peruana se cuidó de no confirmar oficialmente una reconciliación: "No voy a decir que estamos juntos, pero sí voy a decir que estamos bien".

Para Milett Figueroa, lo esencial ahora es proteger lo suyo y no dejar que la exposición mediática desgaste su vínculo. "Creo que es bueno cuidar un poco lo nuestro, porque ser figura pública a veces te deja demasiado expuesta", comentó.

Magaly Medina y su inesperada reacción

Y, como era de esperarse, Magaly Medina no podía quedar fuera de este culebrón. Desde su programa, la 'Urraca' lanzó dardos a los dos protagonistas, acusándolos de convertir su relación en parte del espectáculo.

"Él tiene 65 años, no es un jovencito para estar jugando con una ruptura pública. Cuando uno está comprometido, no juega con esas cosas. No se termina a alguien en televisión, porque la dejas mal parada y expuesta a burlas", dijo.

Sobre Milett Figueroa, fue aún más tajante: "Ella juega al doble discurso. No dice si están juntos o no, pero asegura que todo está bien. Esa ambigüedad no es casualidad. Está claro que quiere cuidar su espacio en el reality, porque eso es lo único que tiene laboralmente en Argentina".

Magaly incluso sugirió que toda esta novela puede ser parte de una estrategia para subir el rating del reality, que en su primera temporada no alcanzó el éxito esperado.

"Todo sea por el rating. Si para eso tienen que exponer su vida personal, lo harán. Pero lo que queda claro es que, mientras él reconoce que se equivocó, ella prefiere dejar todo en suspenso, y eso alimenta la especulación", concluyó.

La historia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a convertirse en el centro de atención mediática. Mientras él reconoció su error al anunciar la ruptura en televisión, ella restó dramatismo asegurando que lo suyo fue solo una discusión, dejando en claro que la relación sigue en pie.