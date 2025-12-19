Carla Rueda, la 'Cotito', sufrió la TRISTE PÉRDIDA de su bebé: "No sabía que estaba embarazada"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En entrevista con Exitosa, Carla Rueda, 'la Cotito', compartió una de las experiencias más difíciles que le tocó vivir a los 24 años: la pérdida de su bebé. "Me dolió mucho, siempre quería ser mamá", expresó.

La exvoleibolista de la selección peruana protagonizó un emotivo diálogo con Ricardo Rondón en el programa 'Contra el tráfico' en el que a corazón abierto narró un trágico episodio en su vida, ocurrido hace 11 años atrás.

En primer lugar, la deportista nacional confesó que le gustaría darse una nueva oportunidad en el amor anhelando encontrar "un compañero de vida" con quien formar un hogar.

Dichas palabras dio pie a que el conductor Rondón le consulte si es que le gustaría tener hijos en un futuro frente a ello la también comentarista de vóley respondió que sí, en caso Dios la bendiga con ello.

En tal sentido, también sostuvo que, en algún momento ha pasado por su mente la posibilidad de congelar sus óvulos tal, proceso que ya ha sido realizado por otras figuras del ambiente artístico como es el caso de la exchica reality Micheille Soifer.

"No sé si me veo siendo mamá muy adulta, es algo que yo quiero siempre he sido... Yo a los 24 años perdí un bebé. Yo no sabía que estaba embarazada y fue algo que a mí me marcó mucho, pasé todo ese proceso sola. De allí me abracé fuerte y dije: "No sabía", reveló conmocionada.

Acto seguido la popular 'la Cotito' afirmó que el episodio de la pérdida de su bebé le dolió mucho y que por tal motivo termino por pedirle "perdón a ese ser".

"Yo siempre he querido ser mamá, todo fue natural desde ahí dije que bueno espero que Dios y la vida me puedan dar la bendición de que en algún momento traer al mundo personitas, niños", sostuvo.

Bajo esa premisa, volvió a recalcar que es un sueño que desea cumplir, sin embargo, opinó que el tema de congelar sus óvulos "es complicado". Explicó que hace poco tiempo fue a averiguar este proceso, pero que que se dio cuenta que es mejor realizarlo a temprana edad porque se torna difícil.

