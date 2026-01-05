Presidente Jerí lideró control territorial en La Victoria y visitó comisarías de Lince y Breña en Lima

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí continúa liderando operativos de control territorial en la capital. Este domingo, supervisó una intervención en el pasaje Jorge Chávez, en el distrito de La Victoria, acompañado del ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, y del Interior, Vicente Tiburcio.

Visita a múltiples dependencias policiales

Durante la operación, en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el jefe de Estado también visitó dependencias policiales en Lima "como parte de las acciones permanentes para fortalecer el orden y la seguridad" en el territorio nacional.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, señaló que la intevención forma parte de las acciones ejecutadas por el Gobierno nacional junto a los gobiernos locales y las fuerzas del orden, con el objetivo de fortalecer la respuesta rápida ante la criminalidad.

"Desde el Gobierno, continuaremos redoblando esfuerzos para brindar más seguridad a las familias peruanos", precisó Sifuentes.

¡Refuerzo de la seguridad ciudadana!

Como parte del operativo de control territorial, el presidente interino llevó a cabo una jornada de visitas e inspecciones a distintas dependencias policiales de Lima, en un trabajo articulado con efectivos de la PNP para fortalecer la prevención del delito.

Durante el recorrido, el mandatario y sus dos ministros visitaron la comisaría del Rímac, el puesto de comando de la plaza Gastañeta y la comisaría de Alfonso Ugarte, estos últimos ubicados en el Cercado de Lima.

En dichos lugares, se constató la operatividad policial y se coordinaron acciones estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

Posteriormente, se dirigieron al puesto de vigilancia itinerante del distrito de Lince, donde los tres altos funcionarios verificaron las intervenciones en desarrollo y afianzaron la coordinación interinstitucional con la PNP.

También inspeccionaron la comisaría de Yerbateros, evaluando el despliegue operativo y la articulación policial para mejorar la atención a la ciudadanía.

Por último, el recorrido terminó en la comisaría de Chacra Colorada en Breña, donde constataron el desarrollo de las intervenciones policiales.

Jerí advierte: "No son bienvenidos al Perú quienes oprimieron a Venezuela"

Tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas de EE.UU. y su posterior traslado a una cárcel de Nueva York, el presidente José Jerí lanzó una clara advertencia a los venezolanos vinculados al régimen del líder chavista, cerrándole las puertas al Perú.

El contundente mensaje del jefe de Estado llegó a raíz de las nuevas medidas migratorias que anunció el Ministerio del Interior tras la histórica caída del sucesor de Hugo Chávez la madrugada de este sábado 3 de enero.

"Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años", escribió Jerí en su cuenta de X.

