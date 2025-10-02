Paro de transportistas EN VIVO: Sigue aquí LO ÚLTIMO de la protesta de hoy 2 de octubre

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A raíz de los constantes ataques extorsivos contra las diferentes empresas de transporte de Lima y Callao, los gremios de transportistas han convocado a una nueva paralización en protesta a la falta de medidas por parte del Gobierno. Este es el panorama que se vive este jueves 2 de octubre:

07:37 Transportistas protestan en Av. Gambetta

Trabajadores de las empresas de transporte público Aries vienen movilizándose en la avenida Néstor Gambeta, ellos se dirigen hacia el Óvalo de Ventanilla.

07:09 ATU asegura que el transporte se da con normalidad

El vocera de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, Erick Reves, informó que se cubre con normalidad la demanda de la ciudadanía, es decir, aseguran que el paro no ha tenido impacto en la movilización de la población. Además, han reportado que el servicio de el Metropolitano y los Corredores complementarios brindan su servicio al 100%.

06:47 ANITRA más del 80% de unidades paralizaron servicios

En diálogo con Exitosa, el presidente de ANITRA, Martín Valeriano, hizo un llamado a los manifestantes a la calma y exhortó a una protesta pacífica. Señaló que más del 80% de transportistas han paralizado su servicios.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, aseguró que más del 70% de transportistas han acatado el paro convocado para este jueves 2 de octubre.



06:41 Golpean a cobrador y bajan llanta en Puente Piedra

Se registra un enfrentamiento en Puente Piedra y daños a un vehículo de la empresa de transportes SESOSA debido a que están brindando el servicio pese al paro convocado. Por ello, presuntos manifestantes golpearon la unidad, al cobrador y desinflaron uno de los neumáticos del vehículo causando que los pasajeros en su interior se vieran obligados a bajar e interrumpir su viaje.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Manifestantes pincharon la llanta de un bus de la empresa de transportes Sesosa en represalia por operar durante el paro. El cobrador de la unidad denunció también haber sido agredido.



06:35 Ciudadanos varados en Ate por pocos buses

Pasajeros esperan unidades de transporte público en el paradero Ceres desde hace más de 30 minutos, pues se observa poca afluencia de unidades de transporte público en la zona. En su mayoría los vehículos pasan llenos, por lo que los usuarios se aglomeran en la zona esperando la llegada de buses.

06:26 EsSalud reprogramará citas por paro de transportistas

El Seguro Social de Salud informó que, debido al paro, reprogramarán las citas médicas de aquellos pacientes que no puedan acudir. Para ello piden comunicarse al 411-8000 Opción 1.

06:20 Poca afluencia en Óvalo Cocharcas - Villa El Salvador

Se observan unidades de la empresa ETUCHISA, Nuevo Perú, Salvador y líneas de combis, específicamente Etersac y Etepsa. Entre las líneas que no se observan está la VIPUSA que, tan solo la noche del último miércoles sufrieron un atentado.

06:15 Nula presencia de buses en la Av. Néstor Gambetta - Ventanilla

Pasajeros varados esperando más de una hora se encuentran en los paraderos de la zona esperando por la llegada de alguna unidad de transporte público. En el lugar solo se observan buses de AeroDirecto y combis informales. Entre las empresas que no se observan son: E. T. Aleluya, Nueva Roma y JB.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Ventanilla, la presencia de buses de transporte público en la Av. Gambetta es nula. Ante el paro de transportistas, los colectivos han duplicado sus precios.



06:04 Poca presencia de buses en Panamericana Norte - Puente Piedra

Se observa poca presencia de unidades de transporte público, un ejemplo es El Anconero que brinda el servicio pero con pocos vehículos, la misma situación se ha observado en el caso de El Rápido, El Lorito, VIPUSA. Las unidades de Los Chinos se han observado en mayor cantidad.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Se registra poca presencia de buses de transporte público en la Panamericana Norte. Pocas empresas han salido a las calles.



05:58 MTPE pide flexibilidad a empleadores

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a brindar dos horas de tolerancia para el ingreso de los trabajadores a raíz del paro de transportistas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante dificultades de traslado de los trabajadores a sus centros de labores por el paro de transportistas.



05:49 Buses pasan con normalidad en Puente Nuevo

El tránsito en la zona se ha regularizado, por lo que no se siente el impacto del paro. Se observan unidades de la empresa ETUCHISA, cuyos choferes han tenido la libertad de decidir trabajar. También se ha visto a Los Loritos, Cruz de Sur y Sol de Oro.

Viceministro de Orden Interno, Mac Fredy Rodríguez, informó que se han desplegado con 3 mil policías y 400 patrulleros y motocicletas. Por su parte el General Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, informó que el transito se registra con normalidad.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En El Agustino, los buses de transporte público pasan con normalidad en Puente Nuevo, pese al anuncio del paro. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, indicó que respetan el derecho a la protesta, no obstante, enfatizó que no...

05:40 Poca presencia de buses en Panamericana Norte

Pasan buses de transporte pública con poca afluencia, se han observado unidades de la empresa ETSAJOSA, ETCUTSITSA, que cubren la zona sur de la capital, así como ETUCHISA,ETSIVOSA, LIPETSA, El Rápido, Sol de Oro y ETUL4.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, se observa una menor presencia de buses de transporte público que lo habitual.



05:33 Poca afluencia de vehículos en el Óvalo Santa Anita

Se observa poca presencia de unidades de transporte público formal, sin embargo, hay atención por parte de vehículos informales. Se ha observado pocos buses de la empresa Perla de los Andes (La Molina -Huaycán) y Cruz del Centro (Carabayllo - Ate).