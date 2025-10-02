Paro de transportistas EN VIVO: Sigue aquí LO ÚLTIMO de la protesta de hoy 2 de octubre

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2025
A raíz de los constantes ataques extorsivos contra las diferentes empresas de transporte de Lima y Callao, los gremios de transportistas han convocado a una nueva paralización en protesta a la falta de medidas por parte del Gobierno. Este es el panorama que se vive este jueves 2 de octubre:
07:37 Transportistas protestan en Av. Gambetta
Trabajadores de las empresas de transporte público Aries vienen movilizándose en la avenida Néstor Gambeta, ellos se dirigen hacia el Óvalo de Ventanilla.
07:09 ATU asegura que el transporte se da con normalidad
El vocera de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, Erick Reves, informó que se cubre con normalidad la demanda de la ciudadanía, es decir, aseguran que el paro no ha tenido impacto en la movilización de la población. Además, han reportado que el servicio de el Metropolitano y los Corredores complementarios brindan su servicio al 100%.
06:47 ANITRA más del 80% de unidades paralizaron servicios
En diálogo con Exitosa, el presidente de ANITRA, Martín Valeriano, hizo un llamado a los manifestantes a la calma y exhortó a una protesta pacífica. Señaló que más del 80% de transportistas han paralizado su servicios.
06:41 Golpean a cobrador y bajan llanta en Puente Piedra
Se registra un enfrentamiento en Puente Piedra y daños a un vehículo de la empresa de transportes SESOSA debido a que están brindando el servicio pese al paro convocado. Por ello, presuntos manifestantes golpearon la unidad, al cobrador y desinflaron uno de los neumáticos del vehículo causando que los pasajeros en su interior se vieran obligados a bajar e interrumpir su viaje.
06:35 Ciudadanos varados en Ate por pocos buses
Pasajeros esperan unidades de transporte público en el paradero Ceres desde hace más de 30 minutos, pues se observa poca afluencia de unidades de transporte público en la zona. En su mayoría los vehículos pasan llenos, por lo que los usuarios se aglomeran en la zona esperando la llegada de buses.
06:26 EsSalud reprogramará citas por paro de transportistas
El Seguro Social de Salud informó que, debido al paro, reprogramarán las citas médicas de aquellos pacientes que no puedan acudir. Para ello piden comunicarse al 411-8000 Opción 1.
06:20 Poca afluencia en Óvalo Cocharcas - Villa El Salvador
Se observan unidades de la empresa ETUCHISA, Nuevo Perú, Salvador y líneas de combis, específicamente Etersac y Etepsa. Entre las líneas que no se observan está la VIPUSA que, tan solo la noche del último miércoles sufrieron un atentado.
06:15 Nula presencia de buses en la Av. Néstor Gambetta - Ventanilla
Pasajeros varados esperando más de una hora se encuentran en los paraderos de la zona esperando por la llegada de alguna unidad de transporte público. En el lugar solo se observan buses de AeroDirecto y combis informales. Entre las empresas que no se observan son: E. T. Aleluya, Nueva Roma y JB.
06:04 Poca presencia de buses en Panamericana Norte - Puente Piedra
Se observa poca presencia de unidades de transporte público, un ejemplo es El Anconero que brinda el servicio pero con pocos vehículos, la misma situación se ha observado en el caso de El Rápido, El Lorito, VIPUSA. Las unidades de Los Chinos se han observado en mayor cantidad.
05:58 MTPE pide flexibilidad a empleadores
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a brindar dos horas de tolerancia para el ingreso de los trabajadores a raíz del paro de transportistas.
05:49 Buses pasan con normalidad en Puente Nuevo
El tránsito en la zona se ha regularizado, por lo que no se siente el impacto del paro. Se observan unidades de la empresa ETUCHISA, cuyos choferes han tenido la libertad de decidir trabajar. También se ha visto a Los Loritos, Cruz de Sur y Sol de Oro.
Viceministro de Orden Interno, Mac Fredy Rodríguez, informó que se han desplegado con 3 mil policías y 400 patrulleros y motocicletas. Por su parte el General Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, informó que el transito se registra con normalidad.
05:40 Poca presencia de buses en Panamericana Norte
Pasan buses de transporte pública con poca afluencia, se han observado unidades de la empresa ETSAJOSA, ETCUTSITSA, que cubren la zona sur de la capital, así como ETUCHISA,ETSIVOSA, LIPETSA, El Rápido, Sol de Oro y ETUL4.
05:33 Poca afluencia de vehículos en el Óvalo Santa Anita
Se observa poca presencia de unidades de transporte público formal, sin embargo, hay atención por parte de vehículos informales. Se ha observado pocos buses de la empresa Perla de los Andes (La Molina -Huaycán) y Cruz del Centro (Carabayllo - Ate).