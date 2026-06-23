Vehículo de carga pesada quedó atascado en el puente de la avenida Brasil generando congestión vehicular

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incidente de tránsito se registró en la capital en plena hora punta. Esta vez, un camión de carga pesada no midió la distancia respectiva e impactó con el tope metálico colocado en el puente ubicado en el cruce de las avenidas Brasil con Pershing.

Volquete chocó contra puente ubicado en avenida Brasil

Exitosa acudió hasta este punto de la capital para constatar más detalles de este hecho. Como es de conocimiento público, esta no es la primera vez que un vehículo colisiona contra dicha estructura a pesar de que cuenta con una clara señalización la cual indica que la altura máxima es de 2.30 metros.

Esta vez, el conductor de la unidad y su acompañante, el cual es su hermano, indicaron que no había ningún letrero que les avisara que camiones o unidades de una mayor altura no podían atravesar por este puente.

"No nos hemos percatado porque acá(vía principal) dice bus y nosotros hemos venido por la auxiliar y ya no nos hemos percatado porque no hay señalización en la entrada. Cuando estábamos cerca nos dimos cuenta y al momento de frenar no dio el freno y se empotró el carro", indicó el hermano a nuestro medio.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Incidente en la avenida Brasil. Un camión de carga quedó atascado al intentar pasar por un puente. El chofer del vehículo pesado no se habría percatado del límite de altura establecido.



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Por suerte, el vehículo pesado, que transportaba material de construcción con dirección al Callao, no ocasionó daños contra la estructura del puente ya que el impacto se dio contra un tope metálico previamente colocado por la Municipalidad de Lima. Sin embargo, restos de concreto se pudieron observar en la escena lo que demostraría la violencia del choque.

Conductor fue llevado a la comisaría del sector

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al puente de la avenida Brasil, frente al Hospital de la PNP, para atender la emergencia. De inmediato, cercaron la zona y comenzaron a desviar a los demás vehículos que transitaban por dicha avenida con la finalidad de evitar la congestión, más aún cuando gran parte de la ciudad se encuentra camino a su centro de labores o estudios.

A su vez, nuestro medio pudo conocer que al chofer se le impuso una multa de 5500 soles por ocasionar este incidente. De momento, las autoridades continúan trabajando para retirar el vehículo y lograr despejar la vía.

En resumen, un vehículo de carga pesada quedó atascado en el puente ubicado en el cruce de la avenida Brasil y Pershing. El hecho ocasionó una fuerte congestión por lo que se recomienda a los usuarios evitar la zona.