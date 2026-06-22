Papa León XIV advierte a los jóvenes de la adicción al teléfono y pide que pongan límites

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV mediante una serie de declaraciones en una conferencia llevada a cabo en Roma, el sumo pontífice se tomó un momento para dirigirse a los jóvenes y alertarlos sobre la adicción a los teléfonos, instando a que pongan límites en sus horarios con estos equipos tecnológicos.

Sumo pontífice alerta sobre la adicción el teléfono

Durante un mensaje dirigido a la VII Conferencia Nacional sobre las Adicciones, realizada en Roma, el papa León XIV advirtió sobre el aumento de las adicciones digitales entre los jóvenes, especialmente aquellas vinculadas al uso excesivo de teléfonos inteligentes e internet.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica mencionó que, "una especie de adicción que, a propósito, las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles ponen en nuestros programas. Intentan hacernos dependientes de esta tecnología".

Por ello, el papa aconsejó a los jóvenes "establecer límites" y decir: "Después de cierta hora, no miraré más mi teléfono", "En ciertos momentos, hablaré con mi familia en su lugar; intentamos pasar tiempo juntos".

El papa advierte a los jóvenes de la adicción al teléfono móvil y pide que pongan límites https://t.co/nVKhpZFuQn pic.twitter.com/acOJzhqIF9 — N Digital (@nuriapiera) June 22, 2026

Papa León XIV se refirió a la tecnología

En ese sentido, el papa León XIV habló sobre el impacto de la tecnología en los jóvenes y los límites que deben ponerle en sus actividades cotidianas, enfatizando en la necesidad de entablar conexiones con las personas que nos rodean.

"La tecnología puede ser muy buena y la necesitamos para muchas cosas, pero cuando estamos juntos, no es necesario tener un teléfono móvil, un celular o una tableta en nuestras manos todo el tiempo", comentó el papa León XIV.

Asimismo, el sumo pontífice mencionó la importancia de buscar espacios para orar en familia, sin la necesidad de estar conectados a la tecnología, un medio que a largo plazo puede generar dependencia.

"Hay que buscar a Dios en la oración, buscar a Dios juntos, en la familia, vivir un poco más libremente de esta dependencia de la tecnología",

Además, en otro encuentro virtual con más de 15.000 jóvenes católicos de Estados Unidos, León XIV aclaró que la tecnología puede ser una herramienta positiva para aprender, rezar y fortalecer la fe, pero recordó que no debe reemplazar las relaciones personales ni el contacto humano.

También pidió a los jóvenes controlar el tiempo que pasan frente a las pantallas y evitar que la tecnología domine sus vidas. Finalmente, con estas declaraciones del papa León XIV se puede entender su advertencia para los jóvenes sobre la adicción al teléfono, pidiendo que pongan límites.