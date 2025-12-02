RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Momentos de temor

Pasajeros aterrorizados tratan de escapar de bus que iba a ser arrollado por tren en el Callao

Un pasajero escapa por las ventanas de un bus al percatarse que el tren que cruza la avenida Faucett se encontraba muy cerca. Usuarios vivieron momentos de terror tras negligencia del conductor.

Pasajeros intentaron escapar de bus que iba a ser arrollado por tren. (Composición Exitosa)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

Para nadie es un secreto que la imprudencia de los conductores del transporte público es una de las principales razones de los accidentes de tránsito. Esta vez, un bus lleno de pasajeros se salvó de ser arrollado por un tren viviendo momentos de verdadero terror en el Callao.

Pasajeros escapan de bus que iba a ser arrollado por tren

A través de las redes sociales, un video se volvió viral al revelar el preciso momento en que un grupo de usuarios, evidentemente atemorizados, intentan escapar de esta unidad que estaba a solo segundos de ser impactada por el Ferrocarril Central Andino en los cruces de las avenidas Sayón con Elmer Faucett

De acuerdo al clip, el conductor de este bus, de manera imprudente, queda en el medio de las vías del tren cuando la locomotora seguía con su recorrido de manera normal. Al percatarse del hecho, los pasajeros se aglomeraron sobre la puerta posterior intentando escapar para ponerse a buen recaudo.

Incluso, un joven escapó del vehículo por una ventana pensando que el bus iba a ser arrollado en cualquier momento. Por suerte, el tren se percató de la imprudencia bajando la velocidad y tocando su bocina a toda voz para así evitar cualquier incidente.

Tras varios segundos de terror, la unidad de transporte público logró avanzar y así dejar pasar con normalidad al ferrocarril. Sin embargo, pasajeros de una cúster que se encontraba al lado también huyeron despavoridos al pensar que serían arrollados.

Es de todos los días

Transeúntes que a diario se movilizan por esta zona señalaron que este hecho es de todos los días ya que los autos particulares y buses del transporte público suelen pararse en plena vía del tren en medio del caos vehicular.

"Esto viene de años, no respetan la señalización y pesar de que el tren está sonando su bocina de aviso, ellos igual imprudentemente se meten. Luego los pasajeros están golpeándose y empujándose para salir", indicó una vecina a Panamericana.

Es importante señalar el sistema de tranqueras colocadas por el MTC en el lugar se encuentra inhabilitado y en completo abandono ya que las aspas que deben cerrar la vía fueron hurtadas por los amigos de lo ajeno.

En resumen, un grupo de pasajeros de un bus de transporte público vivieron momento de terror al intentar escapar de la unidad cuando se encontraba a punto de ser arrollado por el tren que cruza por el Callao y Lima.

