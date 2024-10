Penal de Challapalca: Obras de ampliación todavía no tienen fecha de inicio, según jefe del INPE

El pasado miércoles 26 de septiembre, Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, y otros ministros anunciaron una serie de medidas para combatir la ola de delincuencia y extorsión que se vive en el país. Una de las que más polémica generó en los últimos días fue el anuncio de la ampliación del penal de Challapalca para que los capturados por dichos crímenes cumplan sus condenas en esta prisión.

Por ello, el jefe del INPE, Javier Llaque, conversó con los medios de prensa sobre el tema y dio detalles del avance de este proyecto. La autoridad dejó en claro que aún no tienen nada concreto ya que todavía no cuentan con el presupuesto, expediente técnico y otros que les permita iniciar con la construcción.

En este diálogo con los medios, Llaque precisó que el crecimiento de Challapalca aumentará su capacidad para 400 reos más. Asimismo, precisó que harán el anunció a su debido momento para que ningún alcalde pueda pegar el grito al cielo como ya sucedió.

"El penal actualmente alberga a 200 internos y vamos a ampliarlo para 400 más, pero tenemos un gran megaproyecto para un penal bastante alejado y lo anunciaremos después para evitar que alguna autoridad diga que no quieren el penal, pero nos están donando un terreno a 5 mil metros de altura", añadió.

Respecto al contundente rechazo demostrado por el gobernador de Tacna, Luis Torres, quien aseguró que su región no es el basurero del Perú tras el anuncio de la ampliación de Challapalca, Llaque señaló que no desperdiciarán la oportunidad que el Ejecutivo les está dando para la construcción de más cárceles.

"Por primera vez en la historia institucional la presidencia de la República compromete enormes recursos para construir panales y no desaprovecharemos esta oportunidad. Parte de esos recursos será para penales de alta lesividad y máxima seguridad. Lo que han dicho las autoridades los entendemos, pero no esta demostrado en ningún lugar que ningún penal traiga delincuencia, no existe informe alguno que lo señale y a pesar de ello coordinaremos con las autoridades para lograr los objetivos institucionales", puntualizó.