Perú asegura que continúa "en diálogo" con Estados Unidos tras aplicación de aranceles al cobre

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de Perú se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobres, precisando que permanece "en diálogo constante" con las autoridades norteamericanas.

El anuncio, comunicado de manera oficial este jueves a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), responde a la necesidad de "explorar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto"-

La nueva disposición, dictada por el gobierno de Donald Trump y vigente desde el 8 de abril, podría impactar el comercio exterior peruano, comprometiendo cerca de 500 millones de dólares anuales en envíos al mercado estadounidense.

Comunicado del Mincetur

En su comunicado, el ministerio precisa que el actual gobierno de transición, presidido por José María Balcázar, se evaluando las medidas "dentro del marco de sus compromisos internacionales", con el objetivo de identificar las "posibles implicancias" y la "competitividad de nuestra oferta exportable".

"Se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, a fin de monitorear su evolución", se puede leer en el comunicado.

Además, la cartera de Turismo comunica que se reforzará la estrategia de promoción y de diversificación de mercados, mediante una activa agenda de negociaciones comerciales, ferias, misiones empresariales y ruedas de negocios. Finalmente, finaliza enfatizando su compromiso por fortalecer el rol del país en los mercados internacionales:

"Desde el Gobierno del Perú, reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo el comercio exterior como un motor clave para el crecimiento económico del país, promoviendo condiciones que mejoren la competitividad, la generación de empleo y la integración del Perú en los mercados internacionales"

🚨 | Ante la nueva proclama del Gobierno de Estados Unidos sobre cambios arancelarios a productos con cobre, acero y aluminio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (#Mincetur) informa lo siguiente.



📰 #COMUNICADO: pic.twitter.com/6ZkCsbWQq5 — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) April 9, 2026

¿Cuáles son los principales productos afectados?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior, la disposición de Estados Unidos afecta directamente a bienes como alambres, barras, perfiles y chapas de cobre.

Mientras tanto, minerales de cobre, cátodos y chatarra no sufrirían cambios en su acceso por tratarse de productos de menor valor agregado. Ante este nuevo escenario, la CCL recomendó fortalecer la diversificación de mercados y, con ello, la presencia de la nación en el comercio exterior.

En conclusión, el Gobierno de Perú aseguró que se mantiene en diálogo constante con las autoridades de Estados Unidos para explorar formas de cooperación y así disminuir el impacto del nuevo esquema arancelario.