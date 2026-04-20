Perú avanza en la modernización de aduanas y la facilitación del comercio seguro

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana en la inauguración de la XXVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas (XXVIII CRGDA), que se realiza en Lima los días 20 y 21 de abril.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco Castillo, mencionó que, el Perú reafirma su compromiso con la modernización de las Aduanas y la promoción del comercio seguro.

"Perú reafirma su firme compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional, la modernización de las Aduanas y la promoción de un comercio internacional seguro, ágil y transparente", expresó

Asimismo, Javier Franco Castillo, precisó que el país se encuentra consolidándose como un punto de conexión entre el comercio marítimo y los puertos del litoral.

"Las Aduanas operan hoy en un entorno global marcado por un creciente complejidad e incertidumbre. La Conferencia Regional constituye un espacio fundamental para intercambiar experiencias, identificar prioridades comunes y construir una visión regional compartida que nos permita fortalecer capacidades y proyectar una voz sólida y articulada en los foros globales", indicó.

La Sunat, ejerciendo la Vicepresidencia Regional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para las Américas y el Caribe, realiza la XXVIII CRGDA con la participación diferentes autoridades.

XXVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe

Algunos de ellos son los representantes de 16 países y equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización de Estados Americanos (OEA).

Objetivo de la conferencia

La finalidad de la conferencia que tiene de duración dos días consecutivos, busca impulsar un espacio de dialogo para diseñar procesos estratégicos entre las administraciones aduaneras de la región.

Solo de esta manera será posible la cooperación, integración y modernización de la misma. Siguiendo de base el intercambio de experiencias de gestión y buenas practicas de comercio exterior seguro.

Temas abordados

Algunos de los temas que se desarrollaron fueron la protección de la sociedad y lucha contra los ilícitos aduaneros, gestión de riesgos y recaudación eficiente.

De igual forma, se consideraron el uso de recursos actuales como, aduanas basadas en datos y uso de tecnologías, así como comercio electrónico y facilitación del comercio exterior seguro.

Además, en este contexto, el 22 de abril se llevará a cabo el VI Foro Conjunto de Aduanas, que busca fortalecer la cooperación entre el sector público y privado en la región para mejorar la seguridad de cadena logística, la facilitación y protección de la sociedad.

En conclusión, el uso de recursos que fomenten la modernización de Aduanas y el comercio son beneficiosas a largo plazo en los procedimientos que ejecuta la población.