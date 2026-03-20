Ministro de Comercio Exterior sobre pedido de confianza al Congreso: "Es importante que nos enfoquemos en trabajar"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, fue consultado sobre la incertidumbre que existe en el Ejecutivo, en torno a la fecha en la que el nuevo premier Luis Arroyo y su Gabinete Ministerial expondrá su plan de Gobierno ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

Ejecutivo coordina fecha para que Gabinete exponga

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) precisó que se continúan realizando las coordinaciones respectivas entre el Ejecutivo y el Legislativo para programar una fecha exacta en donde el Gabinete realice su presentación oficial.

En ese sentido, Reyes evitó pronunciarse, específicamente, sobre la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Como se recuerda, la expremier presentó su renuncia a solo un día de que su Gabinete exponga en el Parlamento para pedir dicha cuestión de confianza.

Buscarán garantizar elecciones ordenadas

Cabe mencionar que, Reyes resaltó la importancia en que todos los ministros de Estado enfoquen su trabajo en las situaciones de emergencia que atraviesa el país, entre ellas la crisis de inseguridad ciudadana, las afectaciones y daños a varias provincias por las intensas lluvias, y demás.

"Creo que es importante que nos enfoquemos en trabajar justamente por estas prioridades que tenemos como Poder Ejecutivo, tanto a nivel de la seguridad ciudadana, el trabajo con las regiones por la afectación de las lluvias y garantizarle a la ciudadanía un proceso electoral ordenado y democrático", dijo a TV Perú, este viernes 20 de marzo.

Asimismo, manifestó que la población peruana debe tener la plena confianza en que el proceso de las elecciones generales 2026, que se llevará a cabo el próximo 12 de abril, se realizarán de forma ordenada y con democracia.

Aumentarán presencia policial

En otro momento, el ministro Reyes precisó que desde el Ejecutivo se ha venido trabajando sobre tres pilares fundamentales. Ellos son, la seguridad ciudadana, la promoción de la defensa de la ciudadanía por fenómenos climatológicos y por último, buscan asegurar que un proceso electoral que permita realizar una transición democrática ordenada al siguiente Gobierno.

"Hemos venido coordinando justo ahora con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para desarrollar y desplegar una estrategia que permita la presencia de más efectivos en las diversas regiones del país", precisó la autoridad.

Es así como, el ministro de Comercio Exterior confirmó que aún no existe una fecha exacta en la que el Gabinete de Luis Arroyo asistirá al Congreso para exponer sus planteamientos entorno a diversas problemáticas en el país.