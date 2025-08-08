Perú y Colombia han abandonado la Amazonía: "Están poniendo el foco en algo que no es relevante"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el internacionalista Ramiro Escobar se refirió a la tensión que existe entre Perú y Colombia por el tema de la isla Santa Rosa en Loreto. Según precisó, existe un abandono de la Amazonía por parte de ambos países, por lo que indicó que las conversaciones debe enfocarse en combatir el narcotráfico y en la crisis ambiental, mas no en temas limítrofes.

Se debe mantener un diálogo

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Escobar precisó que a pesar de las declaraciones "ásperas" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó una presunta ocupación de territorio colombiano, debe darse una conversación junto a la mandataria Dina Boluarte; ello con la finalidad de llegar a un acuerdo.

"Al haber abandono de parte, tanto del Estado colombiano como del Estado peruano, entonces Petro en su discurso al final dijo que contra lo que hay que luchar es contra el narcotráfico, también hizo una mención a la crisis ambiental, yo creo que cualquier conversación tiene que ir por ahí y no por una disputa", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el internacionalista indicó que este tema no es nuevo y se genera debido a que existe una preocupación de parte del Estado colombiano, debido a la posibilidad de que la ciudad de Leticia no tenga acceso al río Amazonas; ello en el contexto del cambio climático.

"No hay mucho que discutir"

En tal sentido, aseguró que se debe hallar un punto de equilibrio entre el movimiento natural del río Amazonas, debido a que el tema proviene por el cambio climático. Según explicó Escobar, la isla Chinería siempre estuvo dentro del territorio peruano, "no es que exactamente ha aparecido una isla, sino que el río ha partido la isla".

Al respecto, precisó que si hubiera ocurrido la aparición de una isla y Perú la hubiera ocupado, habría algo de razón en lo expresado por Petro; sin embargo, esa no es la situación. "No hay mucho que discutir", precisó.

Ramiro Escobar consideró que se está llegando a altos niveles de tensión en este tema, cuando no debería ser el foco de importancia, debido a que existen otros temas como la lucha contra el narcotráfico o la crisis ambiental, algo que no se está abordando por las autoridades ni de Perú ni de Colombia.

De esta manera, el internacionalista Ramiro Escobar señaló que tanto como Perú y Colombia han abandonado a la Amazonía y criticó que se enfoquen en temas limítrofes cuando ello no debería ser una prioridad para ambas naciones.