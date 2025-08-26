Perú registra "un avance de la criminalidad más violenta", advierte experta

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de criminalidad en el Perú ha incrementado y se presenta como una de las problemáticas a los que la ciudadanía se enfrenta a diario, siendo la muerte una de sus graves consecuencias. Al respecto de este tema importante, nuestro medio dialogó con una abogada experta en criminología para que explique sobre el panorama actual de la criminalidad.

Las bandas criminales

En conversación con Exitosa, Lucía Nuñovero, abogada experta en criminología, señaló que la criminalidad en nuestro país viene registrando "un avance" mucho más violento. "Estas bandas criminales actuales están usando armas de diferentes calibres", comentó.

"Estás bandas criminales actuales ya están usando más armas de diferentes calibres, armas reales. En años pasados, no tenían esta capacidad de compra de armas, de granadas, de explosivos que ahora se ven. Las están usando de manera más expedita. Eso es lo que está enfrentando la ciudadanía, eso es lo que se debería medir cuantitativamente", señaló.

En tal sentido, enfatizó que tiene que existir un trabajo más serio en los mercados de drogas, de armas, del avance de victimización violenta y letal que está sufriendo la población peruana, a raíz del avance de la criminalidad.

Existe un avance de la criminalidad

La experta indicó que existe un incremento en la criminalidad y un indicador es el uso de armas en robos o asaltos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

"Lo que estamos viendo es el avance de la criminalidad más violenta. Un indicador que no se ha mencionado, pero que sí está al revisarse el INEI, es el uso de armas de fuego en los asaltos. El año pasado 11% de la población mayor de 15 años decía que eran victimas de robos o asaltos con armas de fuego. Ha pasado un año y ahora es el 17%. Sobre todo en Lima Metropolitana alcanza hasta el 18%", señaló.

En consiguiente consideró que "es un retroceso tremendo" ser víctimas de este tipo de delitos. Además, acotó que debido al uso de armas para delinquir es que se presentan casos de sicariato, ajuste de cuentas, fuegos cruzados entre bandas suman un mayor número de víctimas.

