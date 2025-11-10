Los Olivos: Empresario se salva de morir gracias al blindaje de su auto tras ser atacado por sicarios

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un empresario en Los Olivos estuvo a punto de perder la vida luego de ser atacado a balazos por un sujeto cuando se encontraba en el frontis de su casa. Minutos antes del hecho, el hombre de negocios había retirado una fuerte suma de dinero en una conocida agencia bancaria en la zona de Prolima.

Empresario de salva de morir en Los Olivos

Eran las 7 a.m. del pasado sábado 8 de noviembre cuando la tranquilidad de un barrio de Lima Norte se vio alterada tras oír 3 disparos en plano estado de emergencia. ¿Qué había sucedido? Un intento de quitarle la vida a un hombre que, según los primeros reportes se dedicaría al comercio de choclos en Santa Anita y estaría relacionado con una empresa de transporte público.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se observa como este empresario ingresa a bordo de su vehículo a su barrio, en Prolima en Los Olivos, sin percatarse que dos motocicletas lo venían siguiendo muy de cerca. Esto, ya que minutos antes había retirado una importante suma de dinero y luego se disponía a volver a su domicilio.

Mientras el hombre de negocios estacionaba su carro, los dos vehículos menores llegaron hasta su punto cerrándole el paso. Uno de los atacantes portaba una mochila de un conocido aplicativo de delivery para evitar levantar sospechas, mientras que otro de los criminales bajó de la moto para realizar su cometido.

Este apuntó contra el hombre de negocios y cuando se paró al lado del conductor realizó tres disparos a quemarropa con la intención de quitarle la vida a su objetivo. Sin embargo, este delincuente no contaba con que el vehículo tenía láminas de seguridad en las ventanas, es decir blindaje, por lo que este logró hacer una maniobra escapando de la escena.

Vecinos alarmados tras ataque en Los Olivos

Al ver que no pudieron concretar su ataque, los tres sujetos escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido. Vecinos de la víctima salieron de sus casas para saber los motivos de los disparos recientemente realizados.

Tras el llamado, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en la zona para acordonarla e iniciar las primeras investigaciones. Los residentes de Prolima pidieron mayor presencia de la PNP, así como el patrullaje para evitar que se repita un hecho similar.

De esta manera, un empresario salvó de morir en Los Olivos luego que su auto blindado resistiera el ataque a balazos de un sicario.