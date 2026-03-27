Petroperú debería retomar medidas aprobadas por Boluarte en lugar del decreto de urgencia de Jerí, según Montero

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, cuestionó que durante el Gobierno de José Jerí Oré se haya promulgado el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, el cual dispone la reorganización de Petroperú por la grave crisis institucional y económica que afronta a la fecha.

En entrevista brindada la mañana de este viernes 27 de marzo al programa "Hablemos Claro", el exfuncionario se mostró en contra de que ProInversión esté a cargo de tal proceso en su totalidad, dejando a entrever, además. que está en contra de que se privatice la empresa estatal.

Defiende medida adoptado por gestión de Boluarte

El también economista señaló a Exitosa que la gestión de Petroperú debe basarse en el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, publicado en septiembre de 2024 durante el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, debido a que la representación legal de la empresa iba a quedar en manos de un Oficial Principal de Transformación (Chief Transformation Officer - CTO), a fin de desarrollar el proceso de transformación integral de la compañía.

"Ese equipo tenía que ser contratado dentro de las principales empresas y más grandes consultoras internacionales en estos temas. El Decreto de Urgencia 013 fue reemplazado por el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que pone todo en manos de ProInversión y eso es un error, porque no queremos vender Petroperú, queremos que Petroperú funcione y funcione bien y tiene cómo hacerlo, es una empresa integrada, está en un mercado global que no tiene pierde porque es energía", puntualizó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que la gestión de Petroperú debería adoptar las medidas implementadas en el decreto de urgencia 013-2024, el cual fue reemplazado durante el gobierno de José Jerí. Precisó que... pic.twitter.com/46eRsbI5Ul — Exitosa Noticias (@exitosape) March 27, 2026

Cabe precisar que, el mencionado dispositivo promulgado durante la administración de José Jerí podría ser derogado, según la última reunión que sostuvo el presidente José María Balcázar con el Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe).

Petroperú tiene que financiar sus deudas inmediatamente

Con referente a la deuda financiera que mantiene Petroperú a la fecha, Montero Cornejo mencionó en "Hablemos Claro" que la suma asciende a 6 000 millones de dólares y que tan solo para este 2026, hay un pago por realizar por concepto de servicio de deuda de 2 000 millones de dólares.

Teniendo en cuenta, que para el tramo del 2027 al 2030 hay un monto programado de 1 000 millones dólares, así como para el año 2032, y que en 2047 se debe realizar el pago restante de 2 000 millones de dólares, Montero Cornejo plantea el refinanciamiento de la deuda porque en este momento no cuenta con el capital suficiente para asumirla como tal.

"No podemos pagar en el año 2026, 2 000 millones de dólares, y del 2027 al 2030, 1 000 millones más no se puede. Ese paquete de 3 000 millones de dólares de servicio de deuda se tiene que refinanciar a 10 años para poder hacer viable las finanzas de Petroperú", sostuvo.

Otro diagnóstico realizado por el exministro, es que la empresa necesita 1 800 millones de dólares de 'caja' para comprar crudo, vender y así empezar un nuevo ciclo productivo, a fin de evitar, por ejemplo, que siga comprando crudo a pagos diferidos, como lo viene haciendo a la fecha a 180 días, situación que le puede generar la compra del crudo "más caro del mundo".

El extitular del sector ratifica que Petroperú debe mantener su esencia estatal, sin manejo absoluto de ProInversión y que existen fondos privados internacionales dispuestos a invertir en la compañía.