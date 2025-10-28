¿Ya olvidó a Tilsa Lozano? Jackson Mora es ampayado con misteriosa mujer rubia en Punta Hermosa

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No lo veas Tilsa Lozano! Jackson Mora fue ampayado besando a una misteriosa mujer rubia y yéndose junto a ella a su departamento en Punta Hermosa. El exboxeador daría señales de que ya dejó atrás a la exvengadora e inicia, aparentemente, un nuevo capítulo en su vida sentimental.

Jackson Mora besa a mujer rubia y se va a su 'depa'

El nombre de Jackson Mora vuelve a acaparar la farándula peruana y no por las recientes acusaciones de presuntamente apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público, sino porque las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' lo ampayaron en una comprometedora situación.

Pues como se recuerda, él está divorciado y pese a que confesó en junio de este año que le escribió a Tilsa Lozano para decirle que aún podían arreglar su matrimonio, esta vez parece que toda intención de volver con ella se esfumó. Según las imágenes difundidas el último lunes, 27 de octubre, se ve al exesposo de Tilsa en su evento de artes marciales mixtas en Barranco, pero no estaba solo: ¡lo acompañaba una mujer!

¡No, no es Shirley Arica!, con quien se le vinculaba en las últimas semanas, sino que se trataría de otra fémina de cabellera de color rubio, que según el programa de Magaly sería una psicóloga. La escena, que data del viernes 24 de este mes, muestra a Jackson y a la misteriosa mujer muy cariñosos, ya que al culminar el evento suben a una camioneta blanca para ir a cenar a Miraflores alrededor de la 1 de la madrugada.

Ampay del exesposo de Tilsa Lozano

Al salir del local, en el auto, la rubia, aparentemente, se sentó sobre las piernas de Jackson Mora mientras un chofer los conducía hasta Punta Hermosa. Al llegar, la joven, aparentemente algo pasada de copas, comenzó a bailar reguetón en plena calle, mientras él llevaba una botella de licor en la mano. Sin dudarlo, ambos ingresaron al departamento de soltero del ex de Tilsa y no salieron hasta después de las 7:00 a.m.

"Desde Lima a Punta Hermosa, él iba como copiloto y llevaba en sus piernas a la rubia, algo que está prohibido, y además estaba por carretera. Había espacio en el asiento trasero, pero igual lo hicieron", comentó Magaly Medina al ver la escena.

¿Quién sería la misteriosa rubia del ampay?

Según el reporte de 'Magaly TV: La Firme' la mujer habría sido identificada como Natalia Valdez, quien según sus redes sociales se desempeñaría como psicóloga, y quien ha sido vista en varias ocasiones junto al exdeportista.

De esta manera, Jackson Mora demostraría que dejó atrás su relación con Tilsa Lozano, pues el ampay lo muestra muy cariñoso con una mujer rubia, con quien no duda en ir a su departamento en Punta Hermosa y pasar la noche juntos.