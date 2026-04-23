Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 23 de abril?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sumado a la inestabilidad política por las irregularidades durante las elecciones, el mercado cambiario peruano ahora atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre a causa de una fricción con el gobierno de Estados Unidos y una crisis en el gabinete ministerial. Esto genera dudas acerca del precio del dólar, por ese motivo, te contamos a cuánto cotiza su tipo de cambio oficial para esta jornada del jueves 23 de abril.

Dólar hoy: ¿A cuánto cotiza este jueves 23 de abril?

La crisis ministerial a causa de la compra de una flota de aviones militares a EE.UU. ha abierto un nuevo episodio de incertidumbre en la política nacional y, por consecuencia, en los agentes financieros que participan en el mercado cambiario peruano.

Esta fricción con Washington empezó a raíz del anuncio del presidente José María Balcázar de postergar la compra de aviones F-16 Block 70 en el último tramo de un acuerdo previo. La decisión generó una incomodidad que terminó escalando hasta la renuncia de dos miembros de su gabinete ministerial.

Esta fractura en el gabinete ministerial, ocurrida en medio de la ya compleja transición electoral, ha generado un vacío de liderazgo en carteras críticas que los mercados interpretan como un aumento en la incertidumbre política.

El dólar en el mercado interbancario opera este jueves 23 de abril con una ligera tendencia al alza, situándose en S/3.436 para la compra y S/3.444 para la venta, según el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

El día de ayer, la moneda estadounidense cerró en S/3.433 para la compra y S/3.442 para la venta. Aunque el alza parece moderada en términos porcentuales, la persistencia de esta tendencia durante dos sesiones consecutivas sugiere que la divisa estadounidense se ve ligeramente afectada por la crisis ministerial.

Tipo de cambio oficial del dólar en Perú este jueves 23 de abril. Foto: captura de pantalla

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Para evitar afectaciones en tu bolsillo, se recomienda cotizar el tipo de cambio del dólar Ocoña, también conocido como dólar paralelo. Este es aquel que se transacciona en el mercado informal a través de las casas de cambio.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta del dólar paralelo para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/3.430 - venta: S/3.450

En conclusión, el precio del dólar registra una ligera tendencia al alza por segundo día consecutivo posiblemente afectado por la nueva crisis ministerial.