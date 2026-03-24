Armando Massé asegura que daría su sueldo de presidente para ofrecer recompensas y capturar delincuentes

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Armando Massé, por el partido Democrático Federal, aseguró que daría su sueldo presidencial, de llegar al cargo, para ofrecer recompensas monetarias por denuncias hacia delincuentes y lograr con capturas.

Propuestas de Massé

Massé participó en la terna 2 junto a Francisco Diez-Canseco, del Partido Político Perú Acción; Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, en medio del debate por el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Comenzó en su presentación refiriéndose a que en su experiencia como médico ha visto a muchas familias marcadas por el dolor de perder a un ser querido por el robo de un celular. En ese sentido calificó al Estado de "cobarde" y tener una mala administración de las fuerzas del orden que priorizan el resguardo de "políticos corruptos" en lugar de la población, por ello propuso apoyar el trabajo de la PNP con las rondas campesinas y serenos.

"Una de las cosas que va a funcionar siempre es la recompensa por las denuncias, en esta vida la persona que no ha tenido la oportunidad de pasar por la universidad de la calle no va a conocer las cosas realmente. Entre bandas siempre van a haber rencillas y hasta que se pueda organizar la inteligencia policial, que va a tomar algún tiempo, un buen fajo de dinero, como decía Bukele, va a despertar muchos datos", aseguró.

Asimismo, sostuvo que se deben recuperar muchas armas que están bajo el poder de la población, afirmando que él como presidente estaría dispuesto a comprarlas con tal de sacarlas de las calles.

"Yo puedo decirles con convicción, que si es necesario que yo done mi sueldo de presidente para que existan las primeras acciones, decirle a las personas 'si tu conocer a un delincuente gánate esa plata limpia y ayuda a tu patria, ayuda a tu país'. Llamaría a todos los taxistas de Lima y de provincias para que nos ayuden, cerrando filas como una persona que le de credibilidad", aseveró.

Lideraría la lucha contra la inseguridad

En entrevista para Exitosa, Armando Massé aseguró que de llegar al poder reunirá a los mejores elementos de las Fuerzas Armadas y con la Defensoría del Pueblo aplicaría "mano dura" contra los hechos delictivos.

De llegar a la Presidencia, el candidato Massé precisa que entre sus primeras acciones sería atacar a la inseguridad ciudadana. Para ello, concentraría a los mejores elementos de la PNP, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y del Ejército para que junto al presidente se dediquen a "terminar con el sicariato y la extorsión", precisa.

Es en medio de estas propuestas que, en el debate presidencial 2026, Armando Masse aseguró que daría su sueldo como presidente para sumar el dinero a las recompensas por información de delincuentes.