'Playero Ancón': ATU pondrá a disposición de veraneantes el servicio que los trasladará hacia el tradicional balneario

Con la llegada del verano las personas optan por acudir a las playas para poder disfrutar del brillo solar, arena y del mar. Uno de los tradicionales y concurridos balnerarios limeños es Ancón. Ahora, desde este 31 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá a disposición el servicio Especial 'Playero Ancón'.

¿Qué es el servicio especial 'Playero Ancón?

El organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que desde este sábado 31 de enero todas aquellas personas que visiten la playa Ancón contarán con un nuevo servicio de transporte.

Se trata de 'Playero Ancón', el cual realizará operaciones los sábados y domingos brindando así facilidades a los veraneantes que se desplazen los fines de semana hacia la mencionada zona.

En tal sentido, los buses alimentadores partirán desde la avenida Chimpu Ocllo, ubicada en el distrito de Carabayllo, cerca al terminal Chimpu Ocllo y se desplazará hasta las playas Miramar y Las Conchitas.

Toda esta propuesta de la ATU forma parte de las acciones implementadas para facilitar la movilidad en Lima norte durante los meses de mayor afluencia a las playas. Cabe señalar que, estos vehículos contarán con la capacidad total de 80 usuarios.

🌊🚍 ¡El Playero llega a Ancón!

Desde este sábado 31 de enero, la ATU pone a tu disposición el servicio especial Playero los sábados y domingos.



📍 Ruta: Chimpu Ocllo (Carabayllo) - Miramar - Las Conchitas - Muelle de Ancón



😎🏖️ Tu plan de playa, más fácil y sin complicaciones. pic.twitter.com/ozb3d1clum — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 28, 2026

¿Cuáles son sus horarios y sus recorridos?

Vale precisar que los horarios de salida de los buses alimentadores del servicio de transporte 'Playero Ancón' serán los siguientes:

Salidas de la av. Chimpu Ocllo: 11:00 a.m., 11:30 a.m., 12 m., 12:30 a.m., 1:00 p.m. y 1:30 p.m.

11:00 a.m., 11:30 a.m., 12 m., 12:30 a.m., 1:00 p.m. y 1:30 p.m. Salidas desde Ancón (paradero Las Conchitas): 4:00 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 6:30 p.m.

Estos vehículos recorrerán varias avenidas entre las cuales se encuentran Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche, Panamericana Norte, Julio C. Tello, La Florida y Miramar. Con respecto al tiempo estimado de viaje se pretende que se realice en un aproximado de dos horas. Además, contará con un total de ocho paraderos por sentido.

El servicio espcial 'Playero Ancón' tendrá un costo único de S/6, en el cual se respetará el medio pasaje para los estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente. Para ello se recomienda que los pasajeros recarguen con anticipación sus tarjetas del Metropolitano y Lima Pass.

Ya lo sabes, si tienes planeado asistir este fin de semana al balneario tradicional de Ancón podrás contar con la opción de trasladarte con 'Playero Ancón', un nuevo servicio especial que habilitará la ATU desde este sábado 31 de enero y que se desplazará hasta las playas Miramar y Las Conchitas.