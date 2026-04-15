José Antonio Kast anuncia el inicio de la expulsión de extranjeros irregulares de Chile a partir de este jueves

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A poco más de un mes de haber asumido la presidencia de Chile, José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional. El mensaje, transmitido en horario estelar, buscó dar un balance de los primeros días de gobierno y anunciar medidas concretas en materia migratoria y económica.

El punto más relevante fue la confirmación de que a partir de este jueves comenzará el despliegue de vuelos y salidas terrestres para expulsar a extranjeros en situación irregular, específicamente a tres países: Colombia, Ecuador y Bolivia.

Expulsiones y plan fronterizo

Kast responsabilizó a la gestión anterior de Gabriel Boric por la crisis migratoria, señalando que recibió "un país con más de 300 mil extranjeros en situación irregular", algunos de ellos vinculados al crimen organizado. Según el mandatario, estas redes introdujeron "niveles de violencia que Chile no había conocido".

El presidente detalló que mañana despegará el primer vuelo de muchos que, de manera continua, trasladarán a los migrantes irregulares hacia sus países de origen. En paralelo, se pondrán en marcha salidas terrestres en buses.

⭕ #CadenaNacional



Plan Escudo Fronterizo



Presidente @joseantoniokast: "Mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país"



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Recordó además que como parte de sus medidas inmediatas se activó el plan "Escudo Fronterizo", que incluye zanjas, muros y tecnología de vigilancia para impedir nuevos ingresos ilegales. Según Kast, estas acciones ya han reducido en un mes el número de ingresos irregulares registrados en los últimos cinco años y han incentivado un mayor número de salidas voluntarias.

"Mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país", afirmó en su mensaje.

Balance económico y crítica a gestiones anteriores

La cadena nacional no se limitó al tema migratorio. Kast también criticó lo que calificó como "20 años de mala gestión económica" y habló de la "pesada carga" que recibió al asumir el gobierno.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el periodista chileno Sebastián Ávila, indicó que este jueves 40 ciudadanos irregulares en Chile serán expulsados. Precisó que varios están involucrados con el crimen organizado y que tiene con destinos Colombia, Ecuador y... pic.twitter.com/DtRJqRojbS — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

Subrayó que su administración busca corregir desequilibrios fiscales y recuperar la confianza de los inversionistas, en un contexto marcado por la desaceleración y el aumento del desempleo. El presidente insistió en que la estabilidad económica será un eje central de su mandato, junto con la seguridad.

La medida de expulsión se enmarca en la ley aprobada por el Congreso a fines de marzo, que endurece las sanciones contra el ingreso irregular y otorga al Ejecutivo mayores facultades para ejecutar deportaciones. Con la promulgación realizada ahora por el gobierno, la norma entra en vigor y permite que los operativos comiencen de inmediato.

El anuncio ha generado debate en la opinión pública y entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de vulnerar garantías básicas en los procesos de expulsión. Para Kast, sin embargo, la prioridad es recuperar el control de las fronteras y garantizar la seguridad interna.