Gobierno de Chile expulsa a 40 migrantes: Colombianos, ecuatorianos y bolivianos van en el primer vuelo

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Chile, Antonio Kast, inició esta mañana su política antimigratoria con la primera expulsión de migrantes durante su turno en el poder. En el primer vuelo, que partió de Santiago, viajan 40 personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana.

Primer vuelo de expulsión de inmigrantes en Chile

Según consigna el medio Bio Bio Chile, en el primer grupo de personas en situación irregular que han sido expulsadas del territorio chileno se encuentran 19 colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos. Cada uno será acompañado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta sus países de origen, informaron.

Entre los delitos que justifican la expulsión de los sujetos se encuentran el ingreso por pasos no habilitados, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y munición, residencia irregular y distintos tipos de robos. En concreto, 25 de ellos corresponden a expulsiones administrativas y 15 a expulsiones judiciales.

En una conferencia de prensa, el subsecretario del Interior del gobierno de Chile, Máximo Pacheco, destacó que el primer vuelo de extranjeros expulsados de su país marca un hito en las políticas migratorias. En su intervención, también anunció que el Servicio de Inmigración publicará a partir de ahora información sobre las personas que serán expulsadas.

"A partir del día de hoy, va a estar a disposición quincenalmente la información asociada a las personas que deben dejar nuestro país y a la materialización de las expulsiones que se deben llevar adelante en el contexto del cumplimiento de la norma migratoria", señaló el funcionario chileno desde la Base Aérea Pudahuel.

La política antimigrante de Kast

La política antimigratoria fue una de las principales promesas de Antonio Kast durante su campaña electoral. Ya en el Palacio de la Moneda, una de sus primeras decisiones fue la construcción de barreras en las fronteras con Perú con el objetivo de frenar la migración irregular por nuestro país y Bolivia. Ahora, con la primera expulsión de migrantes hacia sus países comienza la siguiente etapa.

"Mañana despegará el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en el país", sostuvo el jefe del Estado durante su primera Cadena Nacional.

De esta manera, el gobierno de José Antonio Kast inició de manera oficial el proceso expulsión de extranjeros irregulares de su país. Como bien ha indicado será "el primer vuelo de muchos".