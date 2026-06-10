Polémica en el Mundial 2026 por altos precios en la comida dentro de estadios: "Paquetes de hasta 76 mil dólares"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A un día del arranque del Mundial 2026, la conversación dejó de girar únicamente en torno al fútbol. En México, los precios de alimentos y bebidas dentro de los estadios se convirtieron en el nuevo foco de indignación, con cifras que muchos consideran un verdadero lujo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que una bolsa de papas fritas cuesta 200 pesos (11 USD) y una cerveza oscila entre 299 y 310 pesos (16-17 USD), dependiendo de la marca y presentación. Para miles de aficionados, estos costos son un "robo" y confirman que vivir el Mundial en los estadios mexicanos tendrá un precio histórico.

Los paquetes de hospitalidad

La polémica no se limita a las gradas. En el Estadio Ciudad de México, la FIFA puso a disposición de los propietarios de palcos distintos paquetes de hospitalidad para los cinco partidos que albergará el inmueble. El más costoso, denominado Paquete Premium, asciende a 75 mil dólares (1.3 millones de pesos) y está diseñado para 12 personas.

El servicio incluye alitas de pollo, tablas de quesos, ensaladas, hamburguesas, sándwiches, refrescos y bebidas alcohólicas premium. Al dividir el costo, cada persona desembolsaría alrededor de 25 mil pesos (1,450 USD) por partido.

La FIFA también comercializa un plan más económico de 35,400 dólares (600 mil pesos), que contempla alimentos y agua, pero excluye bebidas premium.

Precios de alimentos y bebidas

La disputa legal por los palcos

El tema ha generado molestia adicional porque los propietarios de palcos sostienen que cuentan con contratos vigentes hasta 2065 que les garantizan el uso de esos espacios durante eventos celebrados en el inmueble. La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas obtuvo medidas cautelares para que se respeten esos derechos.

La controversia también gira en torno a las restricciones para introducir alimentos y bebidas, lo que convierte a los paquetes de hospitalidad en la principal alternativa para acceder a esos servicios.

La indignación por los precios de comida y bebida en los estadios mexicanos refleja una tendencia: el Mundial 2026 se perfila como un espectáculo cada vez más exclusivo. Mientras los aficionados denuncian que hasta una bolsa de papas se ha convertido en un lujo, la FIFA ofrece paquetes que superan los 76 mil dólares, reforzando la percepción de que el torneo se aleja del hincha común.

El debate se suma a otros cuestionamientos recientes hacia la FIFA, como el veto a la camiseta de Haití por supuestos mensajes políticos y la falta de acción frente a la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir.

En ambos casos, la organización mostró criterios estrictos en unos ámbitos y permisivos en otros, dejando abierta la discusión sobre qué significa realmente "neutralidad" y "accesibilidad" en el fútbol mundial.