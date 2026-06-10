Congreso autoriza al presidente Balcázar viajar a Europa para reunirse con el papa León XIV

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República ha aprobado formalmente la resolución que autoriza al presidente interino, José Balcázar, a ausentarse del territorio nacional durante el presente mes. Este permiso oficial permite al mandatario cumplir con una agenda diplomática en diversas ciudades europeas, enfocada en impulsar temas de cooperación.

Congreso aprobó la agenda diplomática

Tras el debate , se confirmó que el viaje se realizará del 15 al 19 de junio. Durante este periodo, el jefe de Estado cumplirá reuniones de trabajo en Roma, París y una audiencia protocolar en la sede del Estado del Vaticano.

Según el proyecto de resolución legislativa aprobado por el Parlamento, el documento legal establece de manera explícita la siguiente disposición sobre el ejercicio de sus funciones presidenciales durante su estancia en el exterior, garantizando la continuidad de la gestión y la estabilidad del gobierno peruano en todo momento:

"El Presidente de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse, en el marco de la normativa vigente", indica.

Proyecto de resolución.

Mecanismos de gestión remota presidencial

Para mantener la gobernabilidad, el mandatario utilizará herramientas de tecnología digital. Este sistema permite gestionar el despacho presidencial de forma remota, asegurando que las decisiones estatales se tomen bajo estrictos protocolos de ciberseguridad, cumpliendo con la normativa vigente para proteger la información gubernamental.

Esta modalidad de trabajo a distancia garantiza que la administración pública siga funcionando sin interrupciones mientras el presidente interino cumple con sus deberes internacionales. La propuesta legislativa asegura que el despacho presidencial permanecerá operativo, mediante el uso de medios digitales seguros y altamente protegidos.

El propósito principal de este desplazamiento es estrechar vínculos con organismos multilaterales importantes en Europa. Estas reuniones son fundamentales para impulsar la cooperación técnica y económica, además de consolidar la posición de nuestro país en diversos temas de interés común dentro de la agenda global actual.

La autorización del Congreso es un requisito indispensable según la Constitución Política. Los legisladores deberán debatir y votar este pedido para concretar la salida del mandatario. Este proceso es necesario para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas democráticas de nuestro país.

La gestión del presidente interino busca consolidar los objetivos estratégicos en su reciente agenda internacional. Al finalizar este trámite, se confirmará si el mandatario realiza el viaje oficial al Vaticano, París y Roma en junio, permitiendo así fortalecer la importante cooperación internacional peruana.