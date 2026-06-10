Mundial 2026: Portugal derrota a Nigeria con un 2-1 en amistoso previo a la Copa del Mundo

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Portugal cerró con éxito su etapa de preparación al derrotar por 2-1 a Nigeria en un duelo disputado en Leiria. El equipo dirigido por Roberto Martínez logró imponer su jerarquía en los minutos finales, superando la intensa resistencia física planteada por el combinado africano durante la mayor parte del compromiso amistoso.

Desarrollo táctico y reacción lusa

El dominio portugués se reflejó inicialmente en el marcador cuando Pedro Neto anotó el primer gol tras una jugada colectiva al minuto 23. Sin embargo, Nigeria aprovechó una desatención defensiva de Gonçalo Inácio para que Akor Adams marcara el empate parcial mediante un potente remate cruzado antes del descanso.

El planteamiento inicial de los locales buscaba explotar las bandas con velocidad. Cristiano Ronaldo, como capitán, intentó romper la línea defensiva nigeriana en reiteradas ocasiones durante la primera mitad. No obstante, la escuadra africana mantuvo un bloque compacto y organizado que dificultó las transiciones rápidas del conjunto portugués.

POR NADA... Cristiano Ronaldo no llegó a meter el cabezazo por poco y no le gustó nada.



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Tras el entretiempo, la estrategia de Roberto Martínez cambió drásticamente con una serie de modificaciones tácticas. Según la crónica del partido, la entrada de jugadores como João Félix y Bernardo Silva permitió que Portugal recuperara el control total del balón, buscando constantemente la ventaja definitiva en el campo rival.

La frescura de los relevos permitió que Portugal incrementara la intensidad en la presión alta. João Félix fue especialmente peligroso, obligando al portero rival a realizar intervenciones cruciales para mantener la igualdad. Este dinamismo fue vital para desgastar a un oponente que lucía fatigado tras el esfuerzo sostenido.

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✅ Portugal se hizo fuerte de local y venció 2-1 a Nigeria en su último amistoso internacional previo a la Copa del Mundo de 2026



⚽ Pedro Neto y Francisco Conceiçao. Akor Adams para la visita



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Sentencia final en Leiria

La insistencia lusa tuvo su recompensa definitiva al minuto 75 gracias a Francisco Conceiçao, quien se perfiló desde la banda derecha para ejecutar un disparo con efecto inalcanzable para el portero Okoye. Nigeria perdió presencia ofensiva en este tramo, permitiendo que el conjunto europeo consolidara su triunfo antes del Mundial.

El tanto de la victoria significó un alivio para la afición local presente en el estadio de Leiria. Nigeria, a pesar de sus intentos por empatar nuevamente el marcador, no logró encontrar espacios claros en el esquema defensivo luso, que se mostró sólido y ordenado durante los minutos finales del partido.

¡EL POLLO VIGNOLO SABÍA COSAS! El relator "aconsejó" a Conceiçao, el jugador hizo lo que dijo y marcó un GOLAZO para el 2-1 de Portugal vs. Nigeria.



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En los instantes finales, el equipo local estuvo cerca de ampliar la diferencia con una ocasión de Samú Costa, pero la defensa nigeriana logró evitar una derrota más abultada. Portugal dejó sensaciones positivas, demostrando que posee variantes tácticas suficientes para afrontar con confianza el próximo Mundial de fútbol.

La victoria de Portugal ante Nigeria en su último amistoso por 2-1 permitió al equipo de Roberto Martínez ajustar detalles técnicos y tácticos. El triunfo refuerza la moral del plantel, consolidando a Portugal como candidata al Mundial tras superar un examen exigente que puso a prueba su capacidad de reacción y profundidad.