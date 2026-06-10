Hernán Barcos recuerda su paso por Alianza Lima: "No me fui, me sacaron"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada del 'Pirata' al club rimense representa uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de pases. Barcos se vincula a la institución celeste con el objetivo de escalar posiciones en la tabla, tras una campaña irregular en el reciente Torneo Apertura del fútbol peruano.

La palabra de Barcos sobre su llegada

La negociación para concretar su fichaje fue sumamente rápida. Tras formalizar su desvinculación de FC Cajamarca, el delantero se unió a los entrenamientos del club. Durante su presentación, el futbolista expresó su total compromiso con los objetivos deportivos trazados para esta nueva etapa profesional.

Según el argentino, quedó gratamente sorprendido por la calidad de las instalaciones deportivas que posee el club Sporting Cristal tras su primera práctica oficial. El atacante enfatizó que su prioridad absoluta es responder a la confianza depositada por la dirigencia con resultados deportivos inmediatos.

"De Alianza Lima me sacaron, no me fui porque quise, yo no tengo nada en contra, siempre fui abierto y sincero, pero me sacaron. Lo de venir a Sporting Cristal es una decisión pura y exclusivamente mía. Estoy agradecido con Cristal, porque hay que ser agradecido", indicó.

Sobre su pasado en Alianza Lima, el jugador aclaró que su salida no fue una elección personal. Barcos puntualizó que su presente está ligado únicamente al cuadro bajopontino, al cual promete defender con total profesionalismo. El futbolista dejó claro que no guarda resentimientos por su etapa anterior.

Hernán Barcos sobre Alianza Lima: "A MÍ ME BOTARON, y mi presente es Sporting Cristal". #SportingCristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/rqXHfL8fmq — Jordy Flores (@jordyxflores) June 10, 2026

El reto deportivo en Sporting Cristal

La situación institucional y deportiva del equipo es delicada, pues finalizaron el Torneo Apertura cerca de la zona de descenso. Barcos sostiene que la clave para revertir este panorama complicado radica en la unión absoluta de todos los integrantes, incluyendo jugadores, comando técnico y la hinchada.

El delantero destacó la capacidad del actual cuerpo técnico para mejorar el rendimiento individual y colectivo del plantel. El objetivo es consolidar un grupo humano unido que reme hacia el mismo lado, evitando distracciones para afrontar con éxito el resto de la temporada del campeonato nacional.

"Trabajando, creo que hay material, llegó un entrenador capacitado que trabaja todos los días para mejorar al jugador. No solo llega a trabajar, sino a sacar lo mejor de cada uno. Hay que trabajar juntos y unidos, todos con el mismo objetivo", declaró

El debut de Hernán Barcos en Iquitos representa un punto de inflexión para Sporting Cristal en su búsqueda por mejorar su desempeño en el Torneo Clausura. La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal busca fortalecer el ataque y competir por el título de la Liga 1.