Congreso aprueba que menores de edad puedan tener cuentas bancarias: Conoce aquí todos los detalles

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un proyecto de Ley presentado por un congresista de Fuerza Popular, el Congreso del Perú aprobó que menores de edad puedan acceder a cuentas bancarias desde temprana edad con la finalidad de que aprendan a manejar sus finanzas en la vida adulta.

¿Cuál es la motivación de la ley?

La propuesta legislativa tiene como finalidad promover la inclusión financiera y el ahorro de los menores de edad. La inserción de este sector de la población es mediante un acceso y administración de productos financieros bajo condiciones especiales de protección y educación financiera. Es decir, una previa preparación de los ciudadanos para el manejo de sus finanzas.

Con 21 votos a favor, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que fue liderada por el congresista Víctor Flores Ruíz, aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley que regula la apertura y administración de cuentas bancarias de menores de edad.

¿Qué edades se contemplan dentro de la normativa?

Mediante este Proyecto de Ley 14744/2025-CR, se ha tomado en cuenta a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años . Ciudadanos que puedan ejecutar estos movimientos bancarios con entidades financieras antes de ser considerados adultos para el Estado peruano.

Es importante precisar que, en el país existen aproximadamente un millón y medio de adolescentes en un rango de edades entre 16 y 18 años. En ese sentido, en el que 7 de cada 10 ahorren de manera informal y el 60% de los trabajadores perciban ingresos mensuales cercanos a la remuneración mínima vital.

Proyecto de Ley que contempla la apertura y administración de cuentas bancarias de menores de edad

¿Qué se necesita para aperturar una cuenta?

Según lo difundido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el dictamen refiere que la apertura de estas cuentas necesitará la autorización de la persona que tenga la tutela del menor de edad, para que otorgue el permiso por una vez.

Teniendo en cuenta ello, exclusivamente el adolescente podrá administrar y disponer de los fondos de la cuenta. Incluso, no podrá abrirse más de una cuenta del mismo tipo en una misma entidad financiera. Una vez cumplida la mayoría de edad, la cuenta pasará al régimen general de personas con plena capacidad de ejercicio, según el artículo 42 del Código Civil.

Finalmente, con esta medida, el Congreso reafirma su compromiso con la mejora en los sistema de flexibilización en las cuentas bancarias enfocándose en los menores de edad.