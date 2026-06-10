RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Evento masivo

¿Se repetirá lo del pionono? Pisco realizará jornada gastronómica repartiendo 30 mil ceviches gratis al público

Con motivo de posicionar la ciudad como un lugar con el evento gastronómico más importante, Pisco realizará una jornada culinaria en la que repartirá 30 mil ceviches gratis.

Ceviche más grande del mundo en Pisco
Ceviche más grande del mundo en Pisco (Difusión)

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Por medio de un video publicado por la Municipalidad Provincial de Pisco, se ha difundido la presencia de una actividad gastronómica que se preparará en honor al ceviche peruano en el que se repartirán 30 mil de estos platos gratis al público.

Evento gastronómico en honor al plato emblemático

El objetivo de este acontecimiento es realizar el ceviche más grande del Perú que se repartirá de manera gratuita a 30 mil ciudadanos del lugar. Este evento gastronómico se llevará a cabo el próximo 28 de junio desde las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas de Pisco.

Como parte del desarrollo, el encargado de impulsar la gestión fue el alcalde de la provincia, Pedro Fuentes, contando con el respaldo de más instituciones públicas y privadas. En ese sentido, el proyecto tiene como visión convertir Pisco en un escenario de una de las celebraciones culinarias más relevantes del año, teniendo como representante el plato bandera del Perú.

Recordado pionono que prometía romper récord

Hace un tiempo, en el mes de abril, en honor a la XXVI Feria Internacional de la Ciruela 2026, la región de la Libertad realizó un evento en la Plaza Mayor de Virú con la creación del pionono de ciruela más grande del mundo con una extensión de más de 600 metros que no pudieron ser concluidos por la mala gestión de la población que iba a degustar de este postre emblemático de la región, usando la ciruela como insumo principal.

Polémica en el Mundial 2026 por altos precios en la comida dentro de estadios: "Paquetes de hasta 76 mil dólares"
Lee también

Polémica en el Mundial 2026 por altos precios en la comida dentro de estadios: "Paquetes de hasta 76 mil dólares"

Otros récord que se han realizado previamente

Ceviche gigante en el 2008: El plato de reconocimiento mundial se preparó anteriormente hace 18 años en el puerto del Callao, siendo catalogado como el ceviche más grande del mundo, ya que utilizó 7 toneladas de pescado, 3 toneladas de limón y 2,5 toneladas de cebolla.

En ese sentido, con una versión más actualizada, el 19 de octubre de 2019 se realizó en la Base Naval del Callao un ceviche que obtuvo el Record Guinness por la degustación de ceviche más grande del mundo, contando con la participación de 1000 asistentes.

Finalmente, con esta iniciativa, dicha ciudad ha llamado poderosamente la atención entre el público de la zona y en redes sociales dada la magnitud del evento gastronómico repartiendo 30 mil ceviches gratis a los asistentes que participen de la jornada que comenzará desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Pisco.

Lima es declarado el MEJOR destino del mundo para comer, según Time Out
Lee también

Lima es declarado el MEJOR destino del mundo para comer, según Time Out

Temas relacionados Ceviche evento gastronómico Gastronomía peruana Pisco

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA