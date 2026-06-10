¿Se repetirá lo del pionono? Pisco realizará jornada gastronómica repartiendo 30 mil ceviches gratis al público

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un video publicado por la Municipalidad Provincial de Pisco, se ha difundido la presencia de una actividad gastronómica que se preparará en honor al ceviche peruano en el que se repartirán 30 mil de estos platos gratis al público.

Evento gastronómico en honor al plato emblemático

El objetivo de este acontecimiento es realizar el ceviche más grande del Perú que se repartirá de manera gratuita a 30 mil ciudadanos del lugar. Este evento gastronómico se llevará a cabo el próximo 28 de junio desde las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas de Pisco.

Como parte del desarrollo, el encargado de impulsar la gestión fue el alcalde de la provincia, Pedro Fuentes, contando con el respaldo de más instituciones públicas y privadas. En ese sentido, el proyecto tiene como visión convertir Pisco en un escenario de una de las celebraciones culinarias más relevantes del año, teniendo como representante el plato bandera del Perú.

Recordado pionono que prometía romper récord

Hace un tiempo, en el mes de abril, en honor a la XXVI Feria Internacional de la Ciruela 2026, la región de la Libertad realizó un evento en la Plaza Mayor de Virú con la creación del pionono de ciruela más grande del mundo con una extensión de más de 600 metros que no pudieron ser concluidos por la mala gestión de la población que iba a degustar de este postre emblemático de la región, usando la ciruela como insumo principal.

Otros récord que se han realizado previamente

Ceviche gigante en el 2008: El plato de reconocimiento mundial se preparó anteriormente hace 18 años en el puerto del Callao, siendo catalogado como el ceviche más grande del mundo, ya que utilizó 7 toneladas de pescado, 3 toneladas de limón y 2,5 toneladas de cebolla.

En ese sentido, con una versión más actualizada, el 19 de octubre de 2019 se realizó en la Base Naval del Callao un ceviche que obtuvo el Record Guinness por la degustación de ceviche más grande del mundo, contando con la participación de 1000 asistentes.

Finalmente, con esta iniciativa, dicha ciudad ha llamado poderosamente la atención entre el público de la zona y en redes sociales dada la magnitud del evento gastronómico repartiendo 30 mil ceviches gratis a los asistentes que participen de la jornada que comenzará desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Pisco.