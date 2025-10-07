Policía dañó cúster y agredió a chofer: "Es un hecho reprochable", señala defensor de la PNP

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el defensor de la Policía, Máximo Ramírez, calificó como "reprochable" la actitud de un efectivo que dañó una cúster y agredió a su chofer durante el paro de transportistas. Además, indicó que el caso debe investigarse.

Condenan acto de efectivo policial

En primer lugar el defensor de la PNP, Máximo Ramírez, condenó a efectivo policial y expresó que desde la Policía lamentan "estos hechos que han ocurrido".

"El video es claro, ya cuando yo escucho el video se escucha que el mayor Miranda verbaliza y refiere que este vehículo estaba obstaculizando la vía como en efecto se ven los videos. Él pregunta quién es el chofer y nadie responde y de manera inadecuada va hacía el espejo retrovisor y con la tofa lo rompe", señaló.

Bajo esa premisa calificó esta acción como "un hecho reprochable". "Luego aparece el chofer, que ya con esta actitud del mayor y él aagarra y también se observa que lo agarra por el cuello y lo trata mal ¿no? Es un hecho reprochable . Indudablemente tiene que investigarse porque las faltas son muy graves", acotó Ramírez.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Un nuevo caso de abuso de autoridad se resgistró en San Juan de Lurigancho (SJL) el último lunes 6 de octubre luego que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue captado en el preciso instante cuando rompió el espejo retrovisor de una cúster de la empresa Huascar S.A. y posteriormente agredió físicamente al conductor.

De acuerdo a los testigos, el chofer estacionó su unidad móvil como medida de protesta, en el marco de un nuevo paro de transportistas, por lo que solicitó apoyo a los efectivos policiales debido a las constantes amenazas y extorsiones que sufre el gremio del transporte público.

🇵🇪 | AHORA: Un policía de Perú agrede a un chófer de micro que de manifestaba la mañana del lunes en el paro de transportes que se desarrolla en Lima. pic.twitter.com/tqVGMzsvQ8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 6, 2025

No obstante, uno de los integrantes de las fuerzas del orden reaccionó con violencia calificando el reclamo como "una falta de respeto" y exigiendo que el vehículo sea retirado de la vía.

El hecho fue registrado en un video en el que se observa que al chofer increpando al agente PNP por los daños a su medio de trabajo. Ante ello, el policía admite ser el autor del hecho. Acto seguido lo toma del cuello e intenta ahorcarlo por unos segundos.

En síntesis, el defensor de la Policía, Máximo Ramírez se pronunció sobre el reciente caso de abuso de autoridad en el que un agente de la Policía Nacional del Perú dañó una cúster y agredió a un chofer en el marco de paro de transportistas.