Congreso busca mejorar leyes para combatir la criminalidad en el Perú, señala Ilich López

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció que este jueves 9 de octubre se volverá a sostener una reunión juntos a representantes del gremio de transportes de la mano de Tomás Gálvez, Fiscal de la Nación interino.

En la reunión se discutirían las mejoras que se necesitan

Ley que busca dar de bajas a policías sancionados por delitos

Una de las propuestas que serían planteadas sería una ley que busca dar de baja a aquellos efectivos policiales que han permanecido en la Policía Nacional del Perú (PNP) a pesar de contar con sanciones graves.

Por ello, López que la norma declare la baja inmediata de malos policías que cometan delitos. Según explicó, algunos agentes que han sido sancionados aún permanecen en la institución porque los procesos duran largos años.

"A los policías que han sido sancionados por la Institución por distintas faltas, sobre todo las más graves, a través de procesos contenciosos administrativos, los devuelven a la Institución. Este proceso dura muchos años y los policías que han sido sancionados siguen en la institución policial", aseveró.

Según el tercer vicepresidente efectuar esta norma sería de gran ayuda para hacer separar de la PNP a aquellos policías que son parte de organizaciones criminales.

Congreso buscaría mejorar leyes

El congresista Ilich López indicó que en las coordinaciones en contra del crimen "no es buscar un grupo de normas" sino dirigir junto al Ministerio Público (MP), el Poder Judicial (PJ) y el Poder Ejecutivo ver las normas que se tiene que mejorar y aprobar.

En ese sentido, en las coordinaciones se buscarían mejorar aquellas normas para que se busque procesar los crímenes cometidos durante la extorsión. Por ello, reiteró que se necesita el esfuerzo de las tres figuras del Estado.

Ilich ratifica que se va a evidenciar bajo qué normas los criminales se están acogiendo para pasar alargar procesos o no recibir ningún tipo de sanción o pena por cometer actos criminales.

"Los técnicos del Parlamento junto con los del Poder Judicial y el Ministerio Público van a compartir información. De esa forma vamos a poder actuar, de acuerdo a nuestras atribuciones, y cuáles son esos impedimentos que están sacando los delincuentes", indicó López.

Como indica el congresista Ilich López, parte de los efectivos policiales con sanciones siguen ejerciendo en la institución policial, por lo que es necesario efectuar mejoras en las leyes para retirar a estos malos efectivos.