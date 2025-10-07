Premier a transportistas sobre lucha contra extorsiones: "Hay que tener un poco de paciencia"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana indicó que el Ejecutivo trabaja fuertemente en la lucha contra la criminalidad y la extorsión, sobre todo en los casos que afectan directamente a los transportistas. No obstante, remarcó que no es tan fácil identificar a los líderes de las bandas criminales que atacan a los trabajadores, por lo que pidió "tener un poco de paciencia".

"Hay que tener un poco de paciencia", indicó Arana

Arana ratificó que las instituciones del Estado tienen un "interés" en resolver la problemática pública de la extorsión y alta criminalidad en el país. "Es un problema público real", sintetizó.

En ese sentido indicó que el gobierno entiende el malestar de los transportistas y se identifican con el dolor tras las pérdidas de las vidas a manos del crimen. Arana indica que desde el Ejecutivo están trabajando "fuertemente" en atender la problemática junto con la inversión en infraestructura, equipos y tecnología para prevenir el crimen y combatirlo.

Por ello, el titular de la PCM indica que hay un importante trabajo técnico dedicado. Sin embargo, afirma que combatir el delito "escapa a los delitos tradicionales" y señaló que las vinculaciones al crimen tienen relación con organizaciones criminales internacionales.

"No es tan sencillo atrapar. Lo más fácil es atrapar a una persona que la cuenta esta asociada a un teléfono y el móvil está asociado a una persona, pero ahí no capturar al cabecilla, a la banda; entonces hay que tener un poco de paciencia", señaló Arana.

Arana al Congreso: "Hay algunas normas que deben mejorar"

Resaltó que el Congreso tiene un "legítimo interés" y que va de acuerdo al trabajo que realiza el gabinete de Dina Boluarte. Sin embargo, destacó que desde el Poder Legislativo "seguramente hay algunas normas que deben mejorar para enfrentar esta lucha contra el crimen organizado".

Por lo pronto, el titular del PCM aseguró que desde el Ejecutivo se está haciendo lo propio desde las diferentes carteras del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, entre otros. "Todos damos nuestro gran aporte", aseguró.

Arana indicó que la fecha de la próxima reunión sobre la problemática de la extorsión ha sido malentendida. "No es que el 14 recién nos íbamos a reunir porque el Ministro de Transportes ya había hecho una pre-reunión".

De esta manera, señaló que ya habían reuniones pactadas para antes del 14 de octubre y no se iba a esperar hasta esa fecha para continuar con los avances contra el crimen.