Vocalista de Armonía 10 confirma que cuentan con chalecos antibalas para conciertos: "Vamos tomando medidas preventivas"

El Perú se encuentra conmocionado luego del ataque que sufrió Agua Marina la noche de este miércoles 8 de octubre en un concierto en Chorrillos. Producto de este atentado, cuatro integrantes de la agrupación quedaron heridos de bala, además de una persona que vendía cerveza dentro del Circulo Militar.

Armonía 10 condena ataque contra Agua Marina

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó Giuseppe Horna, vocalista de Armonía 10, para conocer sus sensaciones respecto a este ataque. En primer lugar, al artista condenó este hecho que le hizo recordar a lo sucedido con Paul Flores meses atrás.

De acuerdo a su parecer, es insostenible que los artistas tengan que atravesar por este tipo de situaciones y tengan que correr peligro hasta cuando están sobre un escenario tocando lo mejor de su repertorio para sus seguidores.

"Mi cariño por mis compañeros de Agua Marina que resultaron heridos por este cobarde atentado. Mi corazón está con ellos, sus familias y con todos los que vivieron estos momentos de terror. Estábamos en pleno concierto cuando nos enteramos, es complicado por que nos despedimos de nuestros hijos, familia y ahora no es seguro salir, tenemos miedo, temor y no sabemos hasta cuando vamos a estar en esta situación", indicó.

Cuentan con chalecos antibalas

Luego de lo ocurrido con Paul Flores, Giuseppe Horna aseguró que Armonía 10 ha tomado medidas para evitar una desgracia similar. Una de las que más sorprendió durante esta entrevista, fue que la agrupación cuenta con chalecos antibalas para sus integrantes mientras estos se presenten en un concierto.

El vocalista dejó en claro que es un momento de mucha preocupación, no solo para las agrupaciones musicales, sino para el público en general que vive bajo el miedo ante el avance de la criminalidad.

"La empresa Armonía 10 cuenta con chalecos antibalas. Ya nosotros vamos tomando las medidas preventivas para este tipo de conciertos. A penas nos enteramos ayer fue algo traumático por volver a saber que otra agrupación está pasando por este tipo de situaciones. Los peruanos ya estamos cansados, hartos de esta inseguridad", añadió.

Es importante precisar que los cinco heridos que dejó el ataque en el concierto de Agua Marina se encuentran fuera de peligro, pero se mantendrán internados bajo observación médica.

