Precio del dólar HOY en Perú, jueves 9 de octubre: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio?

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Perú, el dólar no solo es una moneda extranjera: es un factor clave que influye en los precios, los ahorros y los créditos. Por eso, cualquier variación en su tipo de cambio tiene efectos inmediatos en la economía nacional y en el bolsillo de todos los peruanos. Conoce cuál es su cotización para la jornada de este jueves, 9 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar?

La cotización del dólar fluctúa diariamente y su variación impacta en el costo de la vida y el poder adquisitivo de las personas. Es por ello que te brindamos los datos reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta de esta divisa estadounidense en nuestro país para hoy:

JUEVES, 9 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.446 S/ 3.452

Mantener un dólar estable es clave para preservar la confianza, controlar la inflación y asegurar el crecimiento económico sostenido en el Perú. Sin embargo, debes tener en cuenta que los valores de esta moneda estadounidense puede variar conforme pasen las horas, ¿el motivo?, serían los siguientes:

La ley de oferta y demanda.

Factores políticos y económicos.

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

Así cerró el dólar, según BCRP

El precio del dólar en el país cerró ayer, 7 de octubre de 2025 en 3,4460, (con una apertura de 3,4580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4471, con un máximo de 3,4600 y un mínimo de 3,4400, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ayuda a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y a brindar mayor previsibilidad a las empresas que dependen del comercio internacional.

BCRP revela en cuánto cerró el dólar el 7 de octubre.

Tipo de cambio: mercado paralelo

El dólar Ocoña es el 'dólar de la calle', es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa sería:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.435 | Venta S/ 3.460

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En un entorno económico dinámico, estar informado sobre el tipo de cambio del dólar es clave para la estabilidad financiera. Por ello, te revelamos el precio de esa moneda extranjera en nuestro país para este jueves, 9 de octubre.